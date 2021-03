As "Sheroes" da XCMG confrontam a lacuna de gênero ao compartilhar suas histórias inspiradoras

"As "sheros" da XCMG geram um debate em profundidade e com repercussão acerca de tópicos como o desenvolvimento da carreira feminina, a busca emocional, a capacidade e o valor pessoal, além de tratar de outros temas como os sonhos na nova era. Na XCMG, destacamos a diversidade e estamos comprometidos em construir uma cultura inclusiva que trate igualmente todos os funcionários, e estamos honrados em ter tantas mulheres talentosas e aspirantes que enfrentam a lacuna de gênero e que trabalham no setor de maquinário de construção", afirmou Li Ge, vice-secretário da XCMG Construction Machinery Co. Ltd.