As soluções de inteligência artificial médica da Ada obtêm registro como dispositivo médico Classe II no Brasil

- A empresa global de saúde digital Ada Health continua fortalecendo sua posição como líder no fornecimento de inteligência artificial (IA) médica de confiança, obtendo o registro como um dispositivo médico no Brasil.

- A Ada é a primeira e única plataforma de avaliação de sintomas e navegação de cuidados baseada em IA totalmente licenciada para operar no mercado brasileiro, tendo obtido o status de dispositivo médico Classe II pela agência reguladora nacional de vigilância sanitária, a ANVISA.

- Espera-se que o anúncio de hoje reforce ainda mais o interesse de clientes nos benefícios das soluções de IA médica da Ada.

BERLIM, NOVA YORK e BRASÍLIA, Brasil, 14 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Ada Health, empresa global de saúde digital, anunciou hoje que sua plataforma de avaliação de sintomas e navegação de cuidados baseada em inteligência artificial (IA) obteve o status de dispositivo médico Classe II no Brasil. A Ada é a primeira e única plataforma digital de avaliação de saúde baseada em IA a conseguir isso no Brasil, demonstrando o contínuo compromisso da empresa com a excelência médica e regulatória.

Com mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil é um dos maiores mercados de saúde do mundo. A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), agência reguladora de vigilância sanitária brasileira, estabelece padrões rigorosos para empresas que buscam o status de dispositivo médico Classe II e exige que os fornecedores apresentem evidências clínicas e sigam processos transparentes de gerenciamento de qualidade. A Ada se orgulha da avaliação rigorosa de suas soluções de IA médica, garantindo que ela atenda aos mais ambiciosos padrões da indústria em vários mercados globais. O cumprimento das exigências da ANVISA é mais uma prova do compromisso da Ada em fornecer aos clientes e usuários soluções de saúde de alta qualidade em escala global.

As soluções empresariais da Ada voltadas para a IA são utilizadas por uma ampla gama de sistemas de saúde, operadoras de saúde, empresas farmacêuticas e organizações multinacionais sem fins lucrativos em todo o mundo. Ao integrar as soluções da Ada em suas jornadas digitais de saúde, estas organizações têm como objetivo melhorar a qualidade e a eficácia do atendimento aos seus pacientes e agilizar os processos para os profissionais de saúde. Seu sucesso contínuo permitiu à Ada crescer rapidamente e assegurar parcerias com organizações líderes em diversas geografias, incluindo os EUA, França, Portugal, Egito e Arábia Saudita. O status de dispositivo médico Classe II da Ada fornece garantias adicionais para as organizações de saúde no Brasil que aplicam padrões rigorosos às suas próprias soluções e às soluções de seus fornecedores e valorizam a excelência clínica comprovada. Espera-se que o anúncio de hoje apoie e acelere a expansão da Ada na região da América do Sul com o potencial de melhorar os resultados e experiências de saúde para milhões de pessoas.

O co-fundador e CEO da Ada, Daniel Nathrath, disse:

"Nosso objetivo é melhorar as jornadas de saúde para 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Para atingir este objetivo, sabemos que precisamos demonstrar que nossas soluções podem proporcionar os mais altos níveis de qualidade médica, segurança e precisão. É por isso que estamos empenhados em atender aos mais ambiciosos requisitos regulatórios e até mesmo superar as expectativas de nossos clientes em cada um dos maiores mercados de saúde do mundo. Estamos incrivelmente orgulhosos de ser a primeira plataforma de avaliação de saúde digital orientada por inteligência artificial a ter cumprido os requisitos da ANVISA para a certificação de dispositivos médicos Classe II e esperamos acelerar nosso crescimento no país nos próximos meses".

Sobre a Ada

A Ada é uma empresa global de saúde fundada por médicos, cientistas e pioneiros da indústria para criar novas possibilidades de saúde pessoal e transformar o conhecimento em melhores resultados. Seu sistema central conecta o conhecimento médico com tecnologia inteligente para ajudar todas as pessoas a gerenciar ativamente suas organizações de saúde e de saúde para oferecer um atendimento eficaz. A empresa trabalha com os principais sistemas de saúde, prestadores de saúde, organizações de saúde e governos para realizar esta visão. A plataforma Ada tem 11 milhões de usuários em todo o mundo, e completou 25 milhões de avaliações desde seu lançamento global em 2016. A sofisticada tecnologia de IA da Ada está atualmente disponível em 11 idiomas, incluindo o português.

Para saber mais, visite https://ada.com.

FONTE Ada Health

SOURCE Ada Health