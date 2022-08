SÃO PAULO, 26 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Nos dias 23 e 25 de agosto, a Intersolar South America, a maior exposição e conferência da indústria solar na América do Sul, aconteceu em São Paulo capital, com milhares de visitantes em busca de soluções avançadas de energia renovável que possam impactar o futuro energético do país. A Growatt, um dos três principais fornecedores globais de inversores*, destacou-se com suas soluções de energia inteligente para todos os cenários durante o evento. A empresa também é a maior fornecedora de inversores residenciais do mundo* e fornecedora de inversores de armazenamento de energia amigável ao usuário*.

As soluções inteligentes de energia da Growatt foram destaque na Intersolar South America O novo Micro Inversor MLP 2000-HF de 2kW da Growatt A Growatt apresentou suas soluções confiáveis e inteligentes de armazenamento de energia Infinity 1500, o novo gerador solar com capacidade de bateria de 1512Wh e saída CA de 2.000W

"Como fornecedor líder global de soluções de energia distribuída, a Growatt tem uma grande variedade de soluções inteligentes e poderosas para todos os cenários de aplicação, desde energia solar fotovoltaica, armazenamento de energia, carregamento de veículos elétricos, solução de energia portátil e muito mais", explica Frank Qiao, vice-presidente da Growatt .

A empresa apresentou sua última geração de inversores com capacidade que varia de 1kW a 253kW para plantas solares residenciais, comerciais e industriais (C&I) e de grande porte. Particularmente, todos os olhos estavam voltados para as inovações trazidas para o mercado brasileiro - o Micro Inversor MLP 2000-HF, o inversor residencial de alta potência MIN 7000-10000TL-X, o inversor industrial trifásico MAX 50-75KTL3-XL2 com saída em 220Vac e o inversor industrial MAX 100-125KTL3-X LV trifásico 380Vac..

O novo Micro Inversor MLP 2000-HF de 2kW da Growatt, ideal para pequenos sistemas fotovoltaicos residenciais, possui 4 MPPTs e corrente de string de 15A, permitindo que funcione bem com módulos de alta potência com alta eficiência e também permite que os usuários possam expandir de forma fácil e rápida o sistema fotovoltaico à medida que suas necessidades crescem. Para aplicações solares residenciais, a empresa também exibiu seu inversor monofásico de alta potência MIN 7000-10000TL-X para maior retorno do investimento.

A Growatt também apresentou o novo inversor trifásico 220Vac C&I MAX 50-75KTL3-XL2 que apresenta alta corrente de string de até 22,5A, tornando-o compatível com módulos de alta potência de 600W+, bem como o inversor industrial trifásico 380Vac MAX 100- 125KTL3-X LV, que é ajustado com 10 MPPTs e uma potência máxima de saída de 125kW, a mais alta para um inversor string de baixa tensão.

Com o objetivo de ajudar os brasileiros a conquistar a independência energética, a Growatt apresentou suas soluções confiáveis e inteligentes de armazenamento de energia. Para aplicações de armazenamento de energia off-grid, a marca fornece os inversores da série SPF ES e a bateria Hope de 4,8 kWh que pode ser colocada em paralelo para uma capacidade máxima de 76,8 kWh. Para residências que desejam atualizar suas usinas solares para sistemas de armazenamento de energia solar no futuro, seu inversor pronto para baterias MIN 2500-6000TL-XH é a escolha ideal e, adicionando seu sistema de baterias ARK XH, os clientes podem ter capacidade de armazenamento de 5,12 kWh para 17,9 kWh. Além disso, a empresa estreou seu novo inversor híbrido WIT 50-100KTL3-H e sistema de bateria APX com capacidade de armazenamento de até 200 kWh para aplicações de armazenamento de energia C&I.

"Com toda a nossa solução de sistema e garantia, os brasileiros podem maximizar o autoconsumo fotovoltaico e reduzir as contas de eletricidade, além de terem tranquilidade", destacou Qiao. A solução de bateria da Growatt usa materiais de fosfato de ferro-lítio (LFP) sem cobalto para maior segurança e se beneficia de um design modular, que não apenas facilita a instalação, mas também oferece aos clientes uma flexibilidade substancial da capacidade de armazenamento.

Além disso, a empresa exibiu seus carregadores inteligentes de veículos elétricos da série THOR, disponíveis nos formatos CA e DC para uso em cenários residenciais e comerciais. Os carregadores THOR podem ser vinculados a sistemas de armazenamento de energia para recarregar veículos elétricos com energia solar excedente com base na plataforma de gerenciamento de energia.

Além disso, foi exibido o Infinity 1500, o novo gerador solar com capacidade de bateria de 1512Wh e saída CA de 2.000W para fornecer uma fonte de alimentação limpa, silenciosa e eficiente para aventura ao ar livre, casa e backup de emergência.

"Toda a nossa equipe se orgulha de usar nossa força técnica para desenvolver produtos e soluções sob medida para permitir que famílias, empresas e comunidades em todo o país se beneficiem da energia sustentável", ressalta Qiao. Sendo a marca número 1 de inversores fotovoltaicos mais lembrada pelos integradores fotovoltaicos de acordo com a última pesquisa realizada pela Greener, a Growatt já possui dois centros de suporte no Brasil com mais de 60 pessoas na equipe. "E continuaremos a construir uma equipe local mais forte para fornecer serviços excepcionais aos brasileiros", concluiu Qiao.

*Fonte: IHS Markit (agora parte da S&P Global), Wood Mackenzie, Frost & Sullivan

FONTE Growatt

