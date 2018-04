Asahi Kasei Plastics désigne Ramesh Iyer au poste de président et directeur d'exploitation

Iyer fait partie de l'organisation depuis 12 ans, et a occupé plusieurs postes dans les domaines des ventes, du marketing et de la chaîne logistique. Iyer exerce les fonctions de directeur d'exploitation de la société depuis 2016. Sous la direction d'Iyer, Asahi Kasei a stratégiquement étendu son portefeuille de matériaux, et ses activités se sont développées dans l'UE, en Chine, en Inde, et au Mexique.

« Au cours des dix dernières années, Ramesh a accumulé d'impressionnants accomplissements dans les domaines commercial, opérationnel et stratégique », a déclaré John Moyer, président-directeur général. « Il se révèle un dirigeant efficace et solide, et jouit d'une excellente réputation en matière de développement de talents. Son expérience au sein de nos opérations mondiales fait de lui un atout précieux, à l'heure où nous continuons de cibler nos objectifs à moyen terme pour 2021. Je ne pourrais être plus heureux de sa désignation à ce poste critique, à une période si importante pour Asahi Kasei. »

« Je suis honoré d'exercer ce poste pour Asahi Kasei Plastics, et impatient de m'associer à John et à son équipe de haute direction talentueuse pour appliquer la vision stratégique de notre société, et poursuivre les tendances de croissance observées au sein de notre société à travers le monde », a déclaré Iyer.

À propos d'Asahi Kasei Plastics

Asahi Kasei Plastics est un préparateur leader mondial de polymères techniques avancés, ainsi que le principal fabricant de polypropylène renforcé par du verre en Amérique du Nord. Asahi Kasei Plastics fournit des solutions techniques uniques pour les marchés mondiaux.

La gamme de produits de la société inclut THERMYLENE® (PP), THERMYLON® (PP), LEONA™ (PA66), TENAC™ (POM, POM-C), XYRON™ (mPPE), et STYLAC™ (ABS).

