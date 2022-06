ASC e Telefónica Tech Anunciam Parceria

ASC e Telefónica Tech se aliaram e assinaram contrato global para fornecer Gravação Segura para Compliance

HOESBACH, Germany, 14 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje a ASC anuncia a próxima importante parceria com a Telefónica Tech na Espanha. A empresa líder em transformação digital com uma ampla gama de serviços e soluções tecnológicas integradas para Cybersecurity, Cloud, IoT, Big Data e Blockchain, e ASC, um dos principais fornecedores mundiais de software e soluções em cloud para gravação omnichannel, uniram forças para oferecer uma solução profissional de gravação compliance.

O número mundial de usuários ativos diários do Microsoft Teams está crescendo cada vez mais. Em janeiro de 2022, aproximadamente 270 milhões de pessoas já usavam os serviços de colaboração. Recording Insights é uma solução nativa para gravação compliance do Microsoft Teams - certificada pela Microsoft - usada por todas as organizações com obrigação legal de gravar e arquivar suas comunicações - especialmente contact centers, provedores de serviços financeiros e organizações de segurança pública.

Capturar e armazenar todos os dados de comunicação de maneira compliance e confiável é o requisito fundamental de todos os clientes de gravação. Graças ao serviço Recording Insights em cloud da ASC, os clientes compliance da Telefónica Tech agora também podem dar o próximo passo em sua jornada para comunicações em cloud com o Teams e cumprir os regulamentos legais como MiFID, FCA, FINRA, Dodd-Frank ou HIPAA.

Com um contrato global, a ASC e a Telefónica Tech pretendem aumentar a competitividade do serviço de conexão da operadora Telefónica e obter novos fluxos de receita para ambas as empresas. "Esta cooperação é um marco importante para nós", explica o Dr. Gerald Kromer, CEO da ASC. "Em combinação com nossa tecnologia líder e os serviços e soluções digitais integradas da Telefónica Tech, temos uma forte proposta conjunta para o mercado brasileiro."

"Estamos empolgados em apresentar a plataforma de referência de gravação, transcrição, tradução e análise da ASC em nosso portfólio de soluções. A ASC tem uma solução muito forte para clientes com ambiente Teams e estamos convencidos de que será muito útil para as empresas neste novo ambiente de transformação digital de negócios", disse Rames Sarwat, Diretor de Produto e Inovação da Telefónica Cybersecurity & Tecnologia em Cloud.

Sobre a ASC

Sobre a Telefónica Tech

FONTE ASC Cloud Solutions

SOURCE ASC Cloud Solutions