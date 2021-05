Ascend compromete-se com a redução de 80% dos gases de efeito estufa (GHG) até 2030

O relatório, Empowered People, conta histórias de funcionários da Ascend que levantaram as mãos e defenderam uma iniciativa sustentável, desde a defesa de Rachell Gold pela diversidade e inclusão ao esforço de Andy Leigh em criar produtos de poliamida reciclada pós-industrial e pós-consumo.

"Em nosso relatório de 2018, dissemos que temos a responsabilidade de liderar o setor em matéria de sustentabilidade", declarou Chris Johnson, diretor de sustentabilidade da Ascend. "Apesar dos desafios em 2020, as pessoas em toda a Ascend desempenharam um papel ativo no avanço de nossos esforços."

Além das histórias de sucesso conduzidas pelos funcionários, o relatório detalha as iniciativas e inovações da empresa em relação à sustentabilidade.

"Nosso relatório destaca o trabalho que estamos fazendo para cumprir esse compromisso", disse Johnson. "Seja o projeto de redução de óxido nitroso em Pensacola, Flórida, o contrato de compra de energia solar para nossa fábrica em Chocolate Bayou, Texas, ou as unidades de cogeração em Decatur, Alabama, estamos fazendo investimentos consideráveis para reduzir nossa pegada de gases do efeito estufa."

O relatório reflete a declaração de intenções da Ascend – criar materiais de desempenho que melhorem a qualidade de vida atual e inspirem um amanhã melhor – anunciado no ano passado, declarou Phil McDivitt, presidente e CEO da Ascend. "A sustentabilidade está no centro de nosso propósito, e é emocionante ver nossa empresa amadurecer tão rapidamente em um esforço tão vital."

O relatório de sustentabilidade da Ascend pode ser lido em ascendmaterials.com/sustainability.

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials fabrica materiais de alto desempenho para itens essenciais do dia a dia e novas tecnologias. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida e inspirar um amanhã melhor por meio da inovação. Com sede em Houston, Texas, e escritórios regionais em Xangai, Bruxelas e Detroit, somos um fornecedor de soluções totalmente integradas de materiais com nove unidades de produção globais nos Estados Unidos, Europa e China. Nossa força de trabalho global de 2.600 pessoas fabrica plásticos, tecidos, fibras e produtos químicos utilizados para fazer veículos mais seguros, energia mais limpa, melhores dispositivos médicos, eletrodomésticos mais inteligentes e roupas e bens de consumo mais duradouros. Estamos comprometidos com a segurança, sustentabilidade e sucesso de nossos clientes e comunidades.

Saiba mais sobre a Ascend em www.ascendmaterials.com.

