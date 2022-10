Ascend continua grande expansão para novos mercados e lança portfólio HiDura™ MED

HOUSTON, 12 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Ascend Performance Materials anunciou hoje um novo portfólio de resinas de náilon 6,6 para uso médico e materiais de engenharia para o mercado de saúde sob sua marca HiDura™.

Os produtos HiDura™ MED cumprem os critérios de testes ISO 10993-5 e 10993-10 e podem ser utilizados em diversas aplicações de saúde, como:

As poliamidas HiDura MED da Ascend Performance Materials podem ser utilizadas em produtos médicos duráveis, de liberação de medicamentos, instrumentos cirúrgicos, equipamentos médicos e tratamento de ferimentos. (PRNewsfoto/Ascend Performance Materials)

Produtos médicos duráveis : aparelhos, suporte para pacientes, móveis, equipamentos de auxílio à mobilidade e outros equipamentos duráveis.

: aparelhos, suporte para pacientes, móveis, equipamentos de auxílio à mobilidade e outros equipamentos duráveis. Liberação de medicamentos : equipamentos e membranas de filtração, tubos, conectores de líquidos e injetores automáticos.

: equipamentos e membranas de filtração, tubos, conectores de líquidos e injetores automáticos. Instrumentos cirúrgicos : cabos de bisturi, instrumentos odontológicos, fórceps e grampos

: cabos de bisturi, instrumentos odontológicos, fórceps e grampos Equipamentos médicos : revestimentos, capas protetoras, cabos, sensores, conectores e dispositivos vestíveis.

: revestimentos, capas protetoras, cabos, sensores, conectores e dispositivos vestíveis. Tratamento de feridas: suturas, fitas adesivas e zíperes.

"As marcas de nylon 6,6 da Ascend são sinônimo de qualidade incomparável em vários segmentos do setor", disse Dhruv Shah, gerente de negócios de saúde da Ascend. "Nosso portfólio HiDura™ MED oferece a mesma qualidade aos clientes que buscam soluções que atendam aos rigorosos requisitos do mercado de saúde, incluindo os testes de biocompatibilidade ISO 10993-5 e 10993-10, uma política eficaz de notificação de alterações e políticas operacionais para garantir os mais altos padrões possíveis."

Shah acrescentou que o foco da empresa é apoiar o crescimento de seus clientes e que ela continuará a ampliar seu portfólio de saúde, inclusive com a introdução de classes de poliamida de cadeia longa e amorfas no futuro. A Ascend também está explorando ativamente aplicações em produtos médicos duráveis e para o tratamento de feridas usando a Acteev®, a tecnologia premiada e patenteada da empresa que incorpora os benefícios antimicrobianos dos íons de zinco ativos em nossa poliamida para criar funcionalidade e eficácia duradouras na redução do crescimento de micróbios que podem fazer com que alguns produtos médicos se degradem.

As classes HiDura™ MED estão disponíveis na Ascend e nos parceiros de distribuição da empresa. Para mais informações, acesse ascendmaterials.com/healthcare.

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials fabrica materiais de alto desempenho para itens essenciais do dia a dia e novas tecnologias. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida e inspirar um futuro melhor por meio da inovação. Sediada em Houston, no Texas, e com escritórios regionais em Xangai, Bruxelas e Detroit, somos um fornecedor de soluções de materiais totalmente integradas com unidades de produção globais na América do Norte, Europa e Ásia. Nossa força de trabalho global fabrica materiais de engenharia, tecidos, fibras e produtos químicos utilizados para fazer veículos mais seguros, energia mais limpa, melhores dispositivos médicos, eletrodomésticos mais inteligentes e roupas e bens de consumo mais duradouros. Temos um compromisso com a segurança, sustentabilidade, inclusão e diversidade e com o sucesso de nossos clientes e comunidades.

Saiba mais sobre a Ascend em www.ascendmaterials.com.

