Ascend führt langkettige Polyamide von HiDura™ ein

„Unsere Kunden entscheiden sich für Ascend, weil unsere Materialien sich auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen bewährt haben", sagt Kaan Gunes, Business Manager für das HiDura-Geschäftsfeld. „Wir haben HiDura für extreme Einsatzbedingungen und Anwendungen entwickelt. Sei es für Steckverbinder in Solarmodulen oder für Bürstenborsten, unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass HiDura LCPAs während der gesamten Lebensdauer der Anwendung gute Leistungen erbringen."

„Unsere Kunden müssen sich auf Veränderungen im Markt einstellen und die Zuverlässigkeit ihrer Produkte ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal", sagte Isaac Khalil, Senior Vice President des Geschäftsbereichs Polyamid bei Ascend. „Wir unterstützen den Erfolg unserer Kunden mit Hochleistungswerkstoffen und holen mithilfe unserer Anwendungsentwicklung sowie unserer Verarbeitungs- und technischen Expertise das Beste aus diesen Materialien heraus."

Informationen zu HiDura, einschließlich Anwendungsprofilen und technischen Datenblättern, finden Sie unter https://www.ascendmaterials.com/hidura.

Informationen zu Ascend Performance MaterialsAscend Performance Materials stellt Hochleistungsmaterialien für alltägliche Gebrauchsgüter und neue Technologien her. Unser Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Lebensqualität und der Anregung einer besseren Zukunft durch Innovationen. Wir sind ein vollständig integrierter Anbieter von Materiallösungen mit acht globalen Produktionsstätten in den USA, Europa und China. Unser Sitz befindet sich in Houston, Texas, und wir betreiben regionale Niederlassungen in Shanghai, Brüssel und Detroit. Unsere 2.600 Mitarbeiter stellen weltweit Kunststoffe, Gewebe, Fasern und Chemikalien her, die zur Herstellung sichererer Fahrzeuge, saubererer Energie, besserer medizinischer Geräte, intelligenterer Haushaltsgeräte und langlebigerer Bekleidung und Konsumgüter verwendet werden. Wir setzen uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit und den Erfolg unserer Kunden und unserer Gemeinden ein.

Erfahren Sie mehr über Ascend auf www.ascendmaterials.com.

Kontakt: Alison Jahn unter +1 713-210-9809, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1336663/Ascend_Performance_Materials_HiDura.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1326397/ASCEND_Logo.jpg

