Ascend gewinnt die Snetor Gruppe für den Vertrieb von medizintechnischen Materialien in Europa und Lateinamerika

HOUSTON, 13. März 2024 /PRNewswire/ -- Ascend Performance Materials gab heute bekannt, dass es seine Geschäftsbeziehung mit dem internationalen Kunststoff- und Chemikalienhändler Snetor ausbauen wird. Snetor wird seine auf Polyamid basierenden technischen Materialien in Lateinamerika vertreiben, ebenso wie Ascends HiDura® MED-Portfolio für medizinische Anwendungen in Europa.

Dies ist die erste Vertriebsvereinbarung von Ascend in Lateinamerika seit dem Erwerb der Compoundieranlage in San José Iturbide, Mexiko, 2022.

Snetor vertreibt nun Ascends Vydyne®, Starflam®, HiDura und ReDefyne™ PA66, PA610 und PA612 Harze und technische Materialien in Europa und Lateinamerika.

„Snetor teilt unser Engagement für hochwertige Produkte und nachhaltige Lösungen", sagte Lourdes (Lulu) Alvarez, Geschäftsführerin von Ascend in Mexiko. „Der richtige Vertriebspartner mit einem ausgeprägten technischen Fokus ist entscheidend, um sicherzustellen, dass jeder Kunde das bestmögliche Material für seine Bedürfnisse erhält."

Snetor ist im Vertrieb von Kunststoffrohstoffen (von Polymeren bis zu technischen Kunststoffen) und Chemikalien in Lateinamerika, Europa, Afrika und dem Nahen Osten tätig. Die Gruppe ist in über 100 Ländern tätig und hat einen vielfältigen Kundenstamm von Verarbeitern.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Ascend weiter auszubauen", sagt Emmanuel Aubourg, Geschäftsführer der Snetor Gruppe. „Die Kombination unserer jeweiligen Expertise und unserer beiden bekannten Marken in unseren Märkten wird es uns ermöglichen, ein komplettes und hochwertiges Sortiment an Polyamiden in mehreren Schlüsselmärkten anzubieten."

Snetor wird die Verfügbarkeit der HiDura MED Harze in Europa auf der Medical Technology UK am 13. und 14. März in Coventry, GB, vorstellen.

Informationen zu Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials stellt leistungsstarke Materialien für den täglichen Bedarf und neue Technologien her. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Verbesserung der Lebensqualität und wir wollen durch Innovation eine bessere Zukunft ermöglichen. Mit Hauptsitz in Houston, Texas, und regionalen Niederlassungen in Shanghai, Brüssel und Detroit sind wir ein vollständig integrierter Anbieter von Materiallösungen mit globalen Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien. Unsere Mitarbeiter in aller Welt produzieren die technischen Materialien, Stoffe, Fasern und Chemikalien, die eingesetzt werden, um sicherere Fahrzeuge, sauberere Energie, bessere medizinische Geräte, intelligentere Haushaltsgeräte und langlebigere Kleidung und Konsumgüter herzustellen. Wir engagieren uns in den Bereichen Sicherheit, Nachhaltigkeit, Integration und Vielfalt und fördern den Erfolg unserer Kunden und unserer Gemeinden.

Erfahren Sie mehr über Ascend unter www.ascendmaterials.com.

Informationen zur Snetor Group

Die 1981 gegründete Snetor Group ist ein wichtiger Akteur im weltweiten Vertrieb von Kunststoffen und chemischen Produkten. Ihre innovative, effiziente und engagierte Strategie hat sie zu einem führenden Unternehmen in Lateinamerika, Europa, Afrika und dem Nahen Osten gemacht. Die Gruppe ist heute einer der einflussreichsten Kunststoffverteiler auf diesen Märkten.

Mit mehr als 450 Mitarbeitern hat die Gruppe einen konsolidierten Umsatz von fast 2 Milliarden Euro im Jahr 2023.

Weitere Informationen : www.snetor.com / LinkedIn : www.linkedin.com/company/snetor

