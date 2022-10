Ascend konzentriert sich auf die Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks seiner Produkte

HOUSTON, 7. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Ascend Performance Materials gab heute zwei Maßnahmen bekannt, um den CO₂-Fußabdruck seiner Produkte zu reduzieren. Das Unternehmen hat seine globalen Compounding-Aktivitäten klimaneutral gemacht und ist damit der erste integrierte Polyamidproduzent, der einen wesentlichen Teil seiner Geschäftstätigkeit dekarbonisiert hat. Damit hat sich das Unternehmen die Zertifizierung ISCC+ für die Verwendung von biobasierten Materialien gesichert.

Ascend Performance Materials' global compounding facilities, including the newly acquired sites in San Jose Iturbide, Mexico and Chennai, India, are now carbon neutral through process improvements and carbon and renewable energy offsets.

Die sieben Compounding-Standorte von Ascend in Nordamerika, Europa und Asien produzieren die vom Unternehmen selbst entwickelten Materialien Vydyne®, Starflam® und HiDura™, die in Elektrofahrzeugen, Batterien, erneuerbaren Energiesystemen und unzähligen anderen Anwendungen verwendet werden.

Die Kohlenstoffneutralität der Scope-1- und Scope-2-Emissionen an den Standorten wurde durch eine Mischung aus Verfahrensverbesserungen und Kompensationen von erneuerbaren Energien und Kohlenstoff erreicht. Jährlich entspricht diese Leistung der Eliminierung der Emissionen von 4.000 Personenkraftwagen.

Am anderen Ende der vollständig integrierten Produktion des Unternehmens ist Ascend nun für die Verwendung biobasierter Rohstoffe zur Herstellung von Acrylnitril, Adiponitril, Hexamethylendiamin und Polyamid 66 unter Verwendung eines massenbilanzierten Ansatzes zertifiziert. Mit dieser Zertifizierung kann das PA66-Polymer von Ascend nun mit bis zu 40 % biobasierten Materialien hergestellt werden.

„Die Reduzierung unseres CO₂-Fußabdrucks ist ein wichtiger Teil unserer Nachhaltigkeitsbemühungen", sagte Chris Johnson, Director of Sustainability bei Ascend. „Wir konzentrieren uns auf sinnvolle, dauerhafte Verbesserungen, die die Umwelt- und Produktleistung in Einklang bringen und unseren Mitarbeitern, Nachbarn, Kunden und Verbrauchern zugutekommen."

Ascend, ein voll integrierter Hersteller von langlebigen Materialien, hat sich verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um 80 % zu reduzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Unternehmen in eine Emissionsverringerungstechnologie in seinem Nylonkraftwerk in Pensacola, Florida, und in ein Blockheizkraftwerk in seiner Adiponitrilanlage in Decatur, Alabama, investiert. Zudem stammen 30 % der Energie, die in der Acrylnitrilanlage von Ascend in Alvin, Texas, verbraucht wird, aus einem Solarpark industrieller Größe, mit dem ein Stromabnahmevertrag abgeschlossen wurde.

„Wir sind weiterhin bestrebt, die Branche in Sachen Nachhaltigkeit anzuführen, auch wenn wir expandieren, um die Bedürfnisse unserer Kunden weltweit zu erfüllen", sagte Phil McDivitt, Präsident und CEO von Ascend. „Diese Meilensteine stellen einen großen Schritt in die Richtung dar, sicherzustellen, dass jedes Pfund unseres Produkts, ob in Suzhou oder Pensacola hergestellt, mit den geringstmöglichen Umweltauswirkungen hergestellt wird."

Ascend wird seine Nachhaltigkeitsbemühungen, einschließlich seiner kohlenstoffarmen Produkte, unter dem Thema „Advancing Together" vom 19. bis 26. Oktober auf der K 2022 in Halle 6 Stand A07 präsentieren.

