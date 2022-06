Ascend präsentiert neue Materialien für EV und Batterien auf der Battery Show Europe

Ascend hat seinen flammhemmenden PA66 525K Starflam in einer farbstabilen orangefarbenen Version entwickelt. Dieser ist laserbeschriftbar, hält einer langfristigen Wärmealterung über 5.000 Stunden stand und behält seine elektrischen Eigenschaften bei, einschließlich einer UL 94-Entflammbarkeitsklasse von V-0 bei 0,2 mm. Diese neue farbstabile Sorte wurde für den Einsatz in Hochspannungssteckern und Sammelschienen entwickelt.

Vydyne AVS , das neue Antivibrationsmaterial von Ascend, wird ebenfalls vorgestellt. AVS wurde speziell für die Dämpfung hochfrequenter Vibrationen von EV-Motoren und -Kompressoren entwickelt und ist eine effektive NVH-Lösung, die ohne zusätzliche Komplexität oder zusätzliches Gewicht Geräusche in der Kabine mindert.

Außerdem wird Ascend auch sein Trinohex Ultra Elektrolyt-Additiv vorstellen, das die Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit von Lithium-Ionen-Batterien verbessert. In Tests von Drittanbietern hat Trinohex Ultra einen überragenden Kathodenschutz für alle Kathoden- und Elektrolytchemien nachgewiesen. Dieser Schutz führt zu einer 30 % geringeren Bildung schädlicher Gase und einer längeren Lebensdauer, insbesondere unter extremen Bedingungen.

„Unser Ziel ist es, neue Materiallösungen für den Bereich der E-Mobilität zu entwickeln", sagte Ian van Duijvenboode, Direktor für E-Mobilität bei Ascend. „Unsere Kompetenzen in der Anwendungs- und Konstruktionstechnik, sowie unsere umfangreichen Materialkenntnisse, helfen OEMs dabei, einige bedeutende Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit, Fahrgastkomfort und Reichweite zu meistern."

Ascend stellt bis zum 30. Juni auf der Battery Show Europe am Stand 10-C94 aus.

Informationen zu Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials stellt Hochleistungsmaterialien für den täglichen Bedarf und neue Technologien her. Unser Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Lebensqualität und der Förderung einer besseren Zukunft durch Innovation. Mit Sitz in Houston, Texas, und regionalen Niederlassungen in Shanghai, Brüssel und Detroit sind wir ein voll integrierter Anbieter von Materiallösungen mit globalen Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien. Unsere Teams auf der ganzen Welt stellen die technischen Materialien für sicherere Fahrzeuge, sauberere Energie, bessere medizinische Geräte, intelligentere Haushaltsgeräte und langlebigere Kleidung und Konsumgüter her. Wir setzen uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit und den Erfolg unserer Kunden und der Gesellschaft ein.

