Ascend présentera son stabilisateur d'argile, ses technologies de captage et ses additifs au salon SPE HFTC

Ascend Performance Materials fabrique des matériaux de haute performance pour les produits essentiels du quotidien et les nouvelles technologies. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir meilleur grâce à l'innovation. Basés à Houston, au Texas, et avec des bureaux régionaux à Shanghai, Bruxelles et Détroit, nous sommes un fournisseur de solutions matérielles entièrement intégrées avec des installations de fabrication mondiales en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Notre main-d'œuvre mondiale fabrique les matériaux techniques, les tissus, les fibres et les produits chimiques utilisés pour créer des véhicules plus sûrs, une énergie plus propre, de meilleurs appareils médicaux, des appareils plus intelligents et des vêtements et biens de consommation plus durables. Nous nous engageons en faveur de la sécurité, de la durabilité, de l'inclusion et de la diversité, ainsi que de la réussite de nos clients et de nos communautés.

By signing up you agree to receive content from us.Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive.