Ascend recebe prêmio de qualidade da General Motors

A Ascend, a maior produtora totalmente integrada de resina de poliamida 66, produz materiais usados para fabricar peças que melhoram a segurança, o desempenho e a eficiência do combustível dos automóveis, desde elementos de fixação e conectores elétricos até airbags e reservatórios do radiador.

"O foco no cliente é um de dos valores essenciais na Ascend e significa que tudo o que fazemos está a serviço de nossos clientes", disse Phil Jeszke, líder do segmento automotivo na Ascend. "A força de nosso relacionamento com a GM é baseada em parcerias em toda a cadeia de produção focadas na qualidade e no desempenho, desde os materiais até o projeto e a fabricação."

O prêmio deste ano marca o segundo ano consecutivo em que a Ascend foi reconhecida pela GM.

"Nos empenhamos para ser um parceiro estratégico para nossos clientes, ajudando-os a impulsionar o crescimento", disse Isaac Khalil, vice-presidente sênior de poliamidas da Ascend. "Passamos os últimos anos investindo em nossa presença global, portfólio de produtos e recursos técnicos para oferecer aos nossos clientes os materiais e o suporte que eles precisam. Valorizamos o reconhecimento da GM e esperamos continuar a apoiá-los."

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials fabrica materiais de alto desempenho para itens essenciais do dia a dia e novas tecnologias. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida e inspirar um amanhã melhor por meio da inovação. Com sede em Houston, Texas, e escritórios regionais em Xangai, Bruxelas e Detroit, somos um fornecedor de soluções totalmente integradas de materiais com nove unidades de produção globais nos Estados Unidos, Europa e China. Nossa força de trabalho global de 2.600 pessoas fabrica plásticos, tecidos, fibras e produtos químicos utilizados para fazer veículos mais seguros, energia mais limpa, melhores dispositivos médicos, eletrodomésticos mais inteligentes e roupas e bens de consumo mais duradouros. Estamos comprometidos com a segurança, sustentabilidade e sucesso de nossos clientes e comunidades.

Saiba mais sobre a Ascend em www.ascendmaterials.com.

