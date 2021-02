Ascenda lança Nexus, a nova opção para seu pacote de soluções de fidelidade SaaS, com lançamento rápido

Com a Nexus, os recursos de fidelidade da Ascenda agora podem ser implementados em uma fração do habitual tempo de configuração. Inédita no setor, a nova opção elimina a integração técnica, permitindo a implementação de novas propostas de recompensas atrativas sem restrições de recursos ou de tempo. O prazo de entrega da configuração, a complexidade e o custo são dez vezes menores em relação às normas atuais do setor.

A Nexus suporta toda a linha da Ascenda com propostas baseadas em pontos e reembolsos em espécie, incluindo a OffersHub, plataforma de agregação de ofertas de comerciante. O conjunto completo de recursos de resgate da Ascenda, que varia desde ofertas diárias em tempo real até recompensas premium, também está disponível sob a nova opção turnkey.

"A Nexus transforma a forma como as instituições financeiras lançam programas de recompensas, exigindo um mínimo de investimentos antecipados e prazos de entrega", disse Mark Mullinix, diretor de estratégia e parcerias da Ascenda. "O modelo de implementação simples e rápido permite grande escalabilidade para o conjunto de soluções de engajamento de cliente da Ascenda."

As demonstrações ao vivo já estão disponíveis e os parceiros de tecnologia e distribuição da Nexus serão anunciados progressivamente.

