Ascenda lanceert Nexus, de nieuwe en snelle lanceringsoptie voor zijn suite met SaaS-loyaliteitsoplossingen

In aanvulling tot de topklanten in meer dan 30 markten die Ascenda nu al bedient, breidt het bedrijf met Nexus zijn potentiële klantenbestand aanzienlijk uit met duizenden gevestigde banken en neobanken wereldwijd die op zoek zijn naar een loyaliteitsoplossing die snel, met minimale complexiteit en tegen minimale kosten kan worden geïmplementeerd.

De loyaliteitsmogelijkheden van Ascenda kunnen nu met Nexus worden geïmplementeerd in een fractie van de gebruikelijke tijd die daarvoor nodig is. Deze nieuwe optie, die als primeur in de branche wordt beschouwd, vereist geen technische integratie, waardoor aantrekkelijke nieuwe loyaliteitsprogramma's gestart kunnen worden zonder de beperking van middelen of tijd. Doorlooptijd, complexiteit en kosten worden allemaal met een factor 10 verminderd ten opzichte van wat momenteel gangbaar is.

Nexus ondersteunt Ascenda's volledige aanbod van op punten gebaseerde en cashback-proposities, plus het aggregatieplatform voor aanbiedingen van populaire merken, OffersHub. De volledige reeks Ascenda-inwisselmogelijkheden, variërend van realtime, alledaagse tevredenstellers tot premium, ambitieuze beloningen, is ook beschikbaar in de nieuwe totaaloplossing.

"Nexus transformeert de manier waarop financiële instellingen beloningsproposities lanceren, waarvoor de initiële investeringen en doorlooptijd minimaal zijn", zegt Mark Mullinix, hoofd Strategie & Partnerships bij Ascenda. "Het eenvoudige en snelle implementatiemodel creëert een enorme schaalbaarheid voor Ascenda's suite van loyaliteitsoplossingen."

Live demonstraties zijn nu beschikbaar en Nexus-technologie en distributiepartners zullen geleidelijk worden aangekondigd.

Over Ascenda

Ascenda is een wereldwijde leverancier van innovatieve loyaliteitsoplossingen, die interessante beloningsproposities mogelijk maakt voor toonaangevende merken in financiële dienstverlening en handelaren wereldwijd.

Ascenda maakt loyaliteit eenvoudig door middel van oplossingen in een prachtig ontwerp, met uitzonderlijke klantwaarde en met snelle implementatie. Met gedegen marktexpertise, best-in-class technologie en een omvangrijk wereldwijd netwerk, levert Ascenda volledig digitale, gebruiksvriendelijke en zeer aantrekkelijke beloningsproposities waarvoor kosten niet meer tegen klantwaarde afgewogen hoeven te worden.

Ga voor meer informatie over Ascenda naar www.ascendaloyalty.com.

Contact:

Valerie Perridon

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1435677/Ascenda_Nexus.jpg

Related Links

http://www.ascendaloyalty.com



SOURCE Ascenda