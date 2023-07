Ascendion Lança Novo Centro em Monterrey, México, para Acelerar a Inovação Global em Software

A Ascendion, uma empresa de engenharia de software com sede nos Estados Unidos, se expande no México com um novo escritório em Monterrey.

A empresa adicionará mais de 200 empregos no México nos próximos seis meses e estima mais de 1.500 empregos nos próximos três anos.

O impacto econômico total estimado para o México em três anos será de pelo menos USD 100 milhões.

O México se tornará um centro global para habilidades de IA Generativa. 100% dos engenheiros de software no México se tornarão certificados em implantação de IA

O Secretário de Economia de Nuevo León, Iván Rivas Rodríguez, dá as boas-vindas à Ascendion no México. "Damos as boas-vindas calorosas à Ascendion à medida que eles deixam sua marca no México. Juntamente com a Ascendion, Nuevo León está trilhando seu caminho como um centro de tecnologia e inovação, não apenas no México, mas também no mundo."

BASKING RIDGE, N.J., 14 de Julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Ascendion, fornecedora líder de serviços de engenharia digital, tem o orgulho de anunciar a inauguração de seu mais novo escritório em Monterrey, México. Este movimento estratégico representa um marco significativo para a Ascendion, pois expande sua presença em um dos centros de tecnologia e negócios mais vibrantes do México.

Ascendion executives and local government officials at an event to open Ascendion's newest hub in Monterrey, Mexico, to serve global clients with software innovation solutions. Iván Rivas Rodríguez, Secretary of Economy of the Government of the State of Nuevo León welcomes Ascendion CEO Karthik Krishnamurthy.

Nos próximos três anos, a Ascendion planeja criar mais de 1.500 novos empregos no México, contribuindo com pelo menos USD 100 milhões para a próspera economia do país. A empresa planeja tornar o México um importante centro de entrega de soluções de engenharia de IA generativa, e 100% dos engenheiros de software no México se tornarão certificados em implantação de IA.

O compromisso da Ascendion com o México é evidente em sua escolha de estabelecer sua sede na América Latina em Monterrey, uma cidade conhecida por seu ambiente inovador e como um polo para empresas globais como Tesla, Unilever, Siemens, Amazon e muitas outras.

Como parte da cerimônia de abertura, a Ascendion teve a honra de contar com o apoio entusiasmado de líderes proeminentes em Nuevo León, incluindo o Honorável Iván Rivas Rodríguez, Secretário de Economia do Governo do Estado de Nuevo León, e o Honorável Emmanuel Loo, Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico do Estado de Nuevo León.

"Damos as boas-vindas à Ascendion à medida que eles se expandem no México", disse o secretário Iván Rivas. "Nuevo León, com sua economia próspera, instituições educacionais, startups notáveis e a presença de empresas renomadas, está a caminho de se tornar uma potência econômica global. Juntamente com a Ascendion, Nuevo León está trilhando seu caminho como um centro de tecnologia e inovação, não apenas no México, mas também no mundo".

Ravi Arcot, Vice-Presidente e Gerente Nacional do México, compartilhou sua empolgação com o novo empreendimento da Ascendion. "Monterrey realmente incorpora o conceito de 'cidade para o futuro'. O forte sistema educacional, a extraordinária qualidade de talentos, a rede de transporte excepcional, a economia vibrante, o alinhamento cultural e a rica história tornam o local perfeito para nossa nova sede no México", afirmou Arcot. "Muitos de nossos clientes estão buscando serviços de engenharia no México, e já estamos entregando resultados excepcionais a partir de Monterrey."

Com uma força de trabalho de mais de 6.000 profissionais dedicados, a Ascendion é pioneira em soluções de inovação de software. A empresa tem consistentemente alcançado taxas de crescimento acima do mercado e recentemente anunciou planos para dobrar sua força de trabalho na Índia para mais de 2.000 funcionários.

A expansão da Ascendion no México representa um investimento na entrega de soluções de engenharia de software de ponta para clientes atuais e futuros. O compromisso da empresa em impulsionar a inovação global no México é ainda mais consolidado por seu mais novo centro em Monterrey, uma cidade pronta para moldar o cenário tecnológico de amanhã.

Karthik Krishnamurthy, CEO da Ascendion, enfatizou a dedicação da empresa aos seus clientes e ao futuro da engenharia de software. "Estamos no limiar da próxima fase da revolução digital, onde software, dados e soluções de IA generativa nunca foram tão cruciais", afirmou Krishnamurthy. "Estamos operando no México há algum tempo. Nosso mais novo escritório em Monterrey se tornará rapidamente nosso maior centro de engenharia de software fora da Índia, com forte foco em IA aplicada. Estamos entusiasmados com nosso mais novo escritório no México e esperamos continuar nosso crescimento e parceria nos próximos anos."

