Ascensia Annonce les Finalistes du Challenge Diabète Susceptibles de Révolutionner le Contrôle du Diabète de Type 2

Ascensia Diabetes Care a révélé aujourd'hui les six participants qui accéderont à la finale du concours international Ascensia Diabetes Challenge portant sur la recherche de solutions numériques pour la prise en charge du diabète de type 2. Les six finalistes ont été sélectionnés, parmi les 116 soumissions reçues, par un panel composé d'experts externes et de membres des équipes médicale, R&D et commerciale d'Ascensia. Les sociétés sélectionnées présenteront leurs solutions lors de la finale en avril afin de déterminer le gagnant. Celui-ci sera ensuite annoncé lors des 78e sessions scientifiques de l'American Diabetes Association en juin.

« Des entrepreneurs et des startups du monde entier en première ligne de l'innovation en matière de soins ont participé. La qualité et la variété des soumissions reçues nous ont enchantés. Les solutions numériques offertes pourraient révolutionner certains aspects du contrôle du diabète de type 2 », a déclaré Michael Kloss, PDG d'Ascensia Diabetes Care. « Nous attendons avec impatience la finale pour en apprendre plus sur ces idées totalement innovantes. »

Le diabète de type 2 touchant actuellement 90 % des 425 millions de diabétiques dans le monde1, il est urgent de trouver des méthodes novatrices pour contrôler cette maladie et faire face à cette charge substantielle et croissante qui pèse sur les individus et nos systèmes de santé. Par ce challenge, Ascensia souhaite soutenir les sociétés et les entrepreneurs dans l'élaboration de la prochaine avancée en matière de solutions numériques permettant un meilleur contrôle du diabète de type 2 et une meilleure qualité de vie pour les malades.

Ce challenge international a attiré des soumissions de haut calibre d'Amérique du Nord, d'Asie et d'Europe, représentant les technologies et les réflexions les plus récentes dans le domaine du contrôle du diabète de type 2. Après de longues délibérations, le jury a sélectionné les finalistes suivants :

Foodient de Whisk : ce nutritionniste numérique à intelligence artificielle connecte le public aux plus grands détaillants du secteur alimentaire du monde. Il permet aux diabétiques de type 2 de trouver facilement des aliments qu'ils aiment et adaptés sur le plan nutritionnel, les aidant ainsi à modifier durablement leur comportement. https://whisk.com/



: ce nutritionniste numérique à intelligence artificielle connecte le public aux plus grands détaillants du secteur alimentaire du monde. Il permet aux diabétiques de type 2 de trouver facilement des aliments qu'ils aiment et adaptés sur le plan nutritionnel, les aidant ainsi à modifier durablement leur comportement. https://whisk.com/ GlycoLeap de Holmusk : ce programme de santé numérique offre une méthode plus simple pour perdre du poids et réduire son taux d'A1c. Il associe l'encadrement expert d'un coach à la technologie mobile pour offrir aux diabétiques de type 2 les moyens d'adopter un mode de vie plus sain. GlycoLeap repose sur une plateforme technologique évolutive, participative et efficace pour un encadrement de santé personnalisé et inductif. https://www.glycoleap.com/



: ce programme de santé numérique offre une méthode plus simple pour perdre du poids et réduire son taux d'A1c. Il associe l'encadrement expert d'un coach à la technologie mobile pour offrir aux diabétiques de type 2 les moyens d'adopter un mode de vie plus sain. GlycoLeap repose sur une plateforme technologique évolutive, participative et efficace pour un encadrement de santé personnalisé et inductif. https://www.glycoleap.com/ QStream : ce jeu mobile en équipe, mis au point par Harvard Medical School , peut inciter les diabétiques de type 2 à modifier sensiblement leur comportement. QStream s'est avéré efficace pour améliorer de manière significative et durable le contrôle du taux de glycémie chez ses utilisateurs. https://qstreamhealthcare.com



: ce jeu mobile en équipe, mis au point par , peut inciter les diabétiques de type 2 à modifier sensiblement leur comportement. QStream s'est avéré efficace pour améliorer de manière significative et durable le contrôle du taux de glycémie chez ses utilisateurs. https://qstreamhealthcare.com My Diabetes Coach de Macadamian : cette plateforme de contrôle du diabète axée sur la voix utilise Alexa d'Amazon pour aider les diabétiques de type 2 à mieux se soigner. Les données saisies par un dispositif portable intégré, un téléphone mobile et en dialoguant avec le patient permettent un coaching virtuel personnel et empathique, grâce à l'intelligence artificielle. http://www.macadamian.com/



: cette plateforme de contrôle du diabète axée sur la voix utilise Alexa d'Amazon pour aider les diabétiques de type 2 à mieux se soigner. Les données saisies par un dispositif portable intégré, un téléphone mobile et en dialoguant avec le patient permettent un coaching virtuel personnel et empathique, grâce à l'intelligence artificielle. http://www.macadamian.com/ Path Feel de Walk With Path : cette semelle intérieure active transmet à l'utilisateur des avertissements haptiques ou par vibrations pendant la marche. Elle permet aux patients souffrant de neuropathie diabétique de sentir le sol et de garder leur équilibre. Path Feel est une solution numérique connectée qui intègre les données de la semelle intérieure, et peut servir à améliorer et à adapter les soins. https://www.walkwithpath.com/



: cette semelle intérieure active transmet à l'utilisateur des avertissements haptiques ou par vibrations pendant la marche. Elle permet aux patients souffrant de neuropathie diabétique de sentir le sol et de garder leur équilibre. Path Feel est une solution numérique connectée qui intègre les données de la semelle intérieure, et peut servir à améliorer et à adapter les soins. https://www.walkwithpath.com/ xbird : ce logiciel d'intelligence artificielle médicale analyse les micro-mouvements, relevés par les smartphones et technologies portables utilisés par les diabétiques, et les compare à l'historique des taux de glycémie afin de prédire et de détecter d'éventuels événements hypo- et hyperglycémiques. Les données fournies par cette solution sont exploitables par les médecins et les patients. http://www.xbird.io/

Les six finalistes recevront un prix de 10 000 € pour aider à la réalisation de leurs idées. Après la finale, les lauréats suivants recevront une partie de la cagnotte totale de 200 000 €, ainsi que la possibilité d'un partenariat avec Ascensia Diabetes Care.

Pour en savoir plus sur Ascensia Diabetes Challenge, les juges et les critères de sélection, rendez-vous sur le site : https://ascensiadiabeteschallenge.com/.

À propos d'Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care est une société mondiale spécialisée dans le traitement du diabète, dont l'objectif est d'aider les diabétiques. Notre mission consiste à leur offrir des solutions innovantes qui simplifient et améliorent leur vie. Grâce à notre spécialisation dans le diabète et à notre capacité d'innovation, nous élaborons des solutions et des outils de qualité permettant aux diabétiques de constater quotidiennement une différence positive.

Dans la gamme de systèmes de surveillance de la glycémie CONTOUR® de renommée mondiale, nos produits associent une technologie ultramoderne à une fonctionnalité très simple à utiliser pour aider les diabétiques à gérer leur maladie. Nous nous engageons à poursuivre la recherche, l'innovation et le développement de nouveaux produits et solutions. Grâce à la confiance que nous accorde la communauté des diabétiques, nous collaborons étroitement avec les professionnels de santé et d'autres partenaires afin de garantir que nos produits sont conformes aux normes les plus strictes en matière d'exactitude, de précision et de fiabilité, mais également que nous menons nos activités en toute conformité et intégrité.

Ascensia Diabetes Care a été fondée en 2016 suite à la vente de Bayer Diabetes Care à Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. Les produits d'Ascensia Diabetes Care sont vendus dans plus de 125 pays. Ascensia Diabetes Care compte environ 1 700 employés et opère dans 33 pays.

