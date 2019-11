Ascensia Diabetes Care comemora o papel importante da família no apoio aos diabéticos no Dia Mundial do Diabetes 2019

Proteja sua Família é o tema oficial do Dia Internacional do Diabetes 2019 escolhido pela Federação Internacional do Diabetes. Em celebração, a Ascensia está publicando 24 vídeos que contam as histórias pessoais de portadores de diabetes e das famílias que os apoiam. As histórias abrangem 22 países diferentes e oferecem insights únicos das maneiras nas quais as famílias podem ajudar os diabéticos em seu dia a dia. Criando e compartilhando os vídeos, a Ascensia visa atrair a atenção para o papel vital desempenhado pela família nos cuidados do diabetes. A partir de hoje, os vídeos estarão disponíveis em www.ascensia.com/wdd2019 / e serão apresentados nos canais da mídia social da Ascensia.

Este é o segundo ano cujo tema 'A Família e o Diabetes' foi o foco do Dia Mundial do Diabetes, baseando-se no sucesso de 2018. Neste ano, a Ascensia solicitou às pessoas ao redor do mundo que compartilhassem suas histórias de como o suporte recebido da família as ajudaram a administrar a doença. As 24 famílias apresentadas na campanha proporcionaram uma visão inspiradora e exclusiva do apoio oferecido, desde a ajuda com as tarefas diárias relacionadas ao diabetes até o suporte emocional para o incentivo à alimentação saudável e ao exercício físico.

Michael Kloss, CEO da Ascensia Diabetes Care explicou: "A família oferece um suporte incrível para pessoas portadoras de diabetes. Ao incentivar um estilo de vida saudável, a família causa um efeito enorme na gestão do diabetes, assim como ajuda a prevenir o diabetes tipo 2. A família desempenha também um papel importante na detecção do diabetes e no suporte da administração das atividades diárias, como o monitoramento dos níveis de glicose e o suporte emocional".

"Através das histórias incríveis que estamos publicando hoje nós somos testemunhas de que o suporte da família é inestimável. Estamos entusiasmados por apoiarmos novamente o Dia Mundial do Diabetes destacando o papel crucial da família na descoberta, prevenção e gestão do diabetes."

Kloss acrescentou: "Como uma empresa que fornece soluções para o empoderamento dos diabéticos, nós também acreditamos na importância de enfatizar o impacto que o diabetes causa em cada membro da família, e não apenas naqueles portadores da doença. Esperamos que os vídeos destas famílias inspiradoras ajudem a conscientizar sobre o diabetes globalmente".

A campanha busca repetir o sucesso das campanhas anteriores em apoio ao Dia Mundial do Diabetes. No ano passado, a Ascensia publicou 38 obras de arte digitais on-line, expondo como famílias apoiam e inspiram os diabéticos ao redor do mundo. A campanha atingiu mais de 7 milhões de pessoas globalmente, com o conteúdo produzido em 24 idiomas e compartilhado em 30 países. Conheça a campanha do ano passado acessando www.ascensia.com/wdd2018/.

Para ajudar-nos a comemorar o papel essencial da família nos cuidados do diabetes e demonstrar seu suporte para o Dia Mundial do Diabetes 2019, acesse os canais de mídia social da Ascensia Diabetes Care no Facebook, Twitter e Instagram e curta, compartilhe ou comente sobre as histórias inspiradoras de nossa campanha.

