Ascent Aerospace exposera à l'IMTS en septembre

MACOMB, Michigan, 5 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Ascent Aerospace, un fournisseur de premier plan de systèmes d'outillage pour l'aérospatiale, d'automatisation d'usine et de services d'intégration, fera partie des exposants lors de l'International Manufacturing Technology Show à Chicago, Illinois, au McCormick Place du 12 au 17 septembre 2022. En tant que plus grand salon du continent américain, colocalisé avec la Foire de Hanovre, ce sera l'événement de l'année avec plus de 2000 stands et 9 pavillons axés sur les applications pour répondre à tous les besoins de l'industrie.

Parallel kinematic machining robot

Cette année, à l'IMTS, Ascent présentera une machine cinématique parallèle (PKM) personnalisable, possédant une précision extrême et des options de montage flexibles pour répondre à des applications d'usinage spécifiques pour n'importe quelle industrie. Expert en solutions automatisées et en intégration d'usine, Ascent Aerospace peut intégrer des robots, comme cette PKM, dans des systèmes nouveaux ou existants pour répondre aux besoins spécifiques des clients et aux exigences de l'industrie. Grâce à son expertise inégalée, Ascent crée des applications flexibles et évolutives pour propulser la production des clients dans la bonne direction, afin de réduire les temps de cycle ou les coûts récurrents tout en augmentant la qualité globale et en offrant un environnement de travail plus sûr pour tous.

Rendez visite à Ascent Aerospace au niveau 3 du bâtiment nord, stand 236367, pour déterminer la solution idéale qui stimulera votre excellence de fabrication.

À propos d'Ascent Aerospace

Ascent Aerospace est un fournisseur unique, de renommée mondiale, de systèmes de production et d'assemblage automatisé pour l'industrie aérospatiale et la défense. Notre offre unique se compose d'une variété de produits et de solutions pour résoudre les exigences d'assemblage des aérostructures difficiles, des composants d'aile et de structures de fuselage aux lignes d'assemblage finales. En tant que groupe d'outillage et d'automatisation le plus important de l'industrie, Ascent produit une gamme complète d'outils composites, y compris des moules à multicouches, des mandrins, des outils de collage, des appareils de découpe et de forage, y compris les plus grands moules en Invar jamais conçus pour l'aérospatiale. En outre, Ascent propose des systèmes automatisés de forage et de fixation de haute précision, ayant installé plus de 2 200 systèmes dans le monde. En tant que fournisseur d'automatisation et intégrateur de systèmes de production, Ascent travaille avec ses clients au développement et au suivi de leur projet, depuis l'ingénierie des processus jusqu'à la construction et l'installation, afin de s'assurer qu'il s'agit d'une solution efficace et rentable. Cette stratégie a permis à Ascent Aerospace de développer des alliances stratégiques à long terme avec les principaux fabricants mondiaux dans les secteurs de l'aérospatiale commerciale, de l'aviation d'affaires, de la défense, du lancement spatial et des satellites. Rendez-vous sur www.ascentaerospace.com pour de plus amples renseignements.

