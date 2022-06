ASCENT AEROSYSTEMS SPIRIT PLATFORM SLUIT ZICH AAN DIU BLUE UAS GOEDGEKEURDE LIJST

"We verzenden Spirits sinds 2020 en onze klanten wereldwijd zijn de robuuste veelzijdigheid gaan waarderen", aldus Paul Fermo, VP Business Development. "We zijn blij dat overheids- en gemeentelijke klanten nu met een paar muisklikken de systemen kunnen krijgen die ze nodig hebben."

Het DIU Blue UAS-programma is opgezet om een uitgebreid doorlichtingsproces te bieden voor geselecteerde onbemande luchtvaartsystemen. Door dubbele goedkeuringsprocessen in de verschillende takken van de regering en defensie-instanties te elimineren, kunnen exploitanten en fabrikanten systemen snel in het veld brengen waar ze nodig zijn.

"Overheidsinstellingen kunnen niet bepalen waar en wanneer ze vliegen," aldus Peter Fuchs, CEO. "De coaxiale configuratie van de Spirit levert de compacte, hoge prestatie, all-weather capaciteit die nodig is voor die missiekritieke toepassingen. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen operators het systeem niet alleen precies configureren zoals het nodig is voor de missie in kwestie, maar ook eenvoudig nieuwe sensoren aanpassen wanneer die beschikbaar komen."

Het bedrijf heeft momenteel Spirits beschikbaar voor onmiddellijke levering, en er worden leveringsposities aanvaard voor extra eenheden die vanaf augustus zullen worden verscheept.

