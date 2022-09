Ascent Integration exposera au salon WindEnergy 2022

MACOMB, Michigan, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Ascent Integration, une unité commerciale d'Ascent Aerospace, exposera au prochain événement WindEnergy à Hambourg, en Allemagne, du 27 au 30 septembre. WindEnergy Hamburg est l'événement mondial de l'année dans le domaine de l'onshore et de l'offshore, avec plus de 1 400 exposants et 35 000 visiteurs de plus de 100 pays.

Visit Ascent Integration in Hall B5, Booth 534 at the WindEnergy Event

Cet événement semestriel offrira une occasion unique aux professionnels d'examiner de plus près les derniers produits et technologies des secteurs de l'énergie et de l'éolienne. Des sessions seront consacrées à l'étude des principales tendances du marché dans le secteur, ainsi qu'à des événements de networking et à des panels visant à encourager les esprits expérimentés à collaborer sur des sujets clés.

En tant que fournisseur de solutions clé en main sur mesure, Ascent Integration travaille avec des clients des secteurs de l'éolienne et de l'énergie pour connaître de nouveaux produits, innovations et technologies et les mettre en œuvre dans des solutions éprouvées par l'industrie afin de maximiser les processus de fabrication. Venez découvrir le monde de l'énergie éolienne et rendez visite à Ascent Integration dans le hall B5, stand 534, lors de l'événement WindEnergy à Hambourg.

Pour en savoir plus sur Ascent Aerospace, sur l'équipe d'Ascent Integration ainsi que sur notre présence en Europe, consultez https://ascentaerospace.com/products/integration/integration-europe/.

À propos d'Ascent Aerospace

Ascent Aerospace est un fournisseur unique, de renommée mondiale, de systèmes de production et d'assemblage automatisé pour l'industrie aérospatiale et la défense. En tant que plus grand groupe d'outillage du secteur, Ascent produit une gamme complète d'outils de moulage et d'assemblage nécessaires au marché de la fabrication aérospatiale, y compris les plus grands moules Invar jamais fabriqués pour l'aérospatiale. En tant que fournisseur d'automatisation et intégrateur de systèmes de production, Ascent travaille avec ses clients pour développer leur projet et le suivre depuis l'ingénierie des processus, jusqu'à la construction et l'installation, afin de s'assurer qu'il s'agit d'une solution efficace et rentable. Rendez-vous sur www.ascentaerospace.com pour de plus amples renseignements.

