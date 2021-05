Asclepion Laser Technologies présente le nouveau système de modelage corporel BodyLab

Le nouveau BodyLab est un système de remodelage corporel très performant, qui utilise la technologie FMS (Focused Magnetic Stimulation) afin de réduire la graisse et de renforcer les muscles en moins de 30 minutes par séance. Il agit donc très rapidement, donne des résultats optimaux et permet une perte de poids et une tonification du corps 100 % naturelles. Pendant le traitement, les muscles du patient sont stimulés par des contractions supramaximales (jusqu'à 2,5 Tesla), ce qui augmente le métabolisme et entraîne une réduction significative des graisses. Le BodyLab travaille sur de nombreuses zones du corps telles que l'abdomen, les fesses, les hanches, les jambes et les bras.

Le BodyLab convainc en outre par son design moderne et sa technologie conviviale. Avec sa fréquence maximale de 150 Hz et sa haute intensité allant jusqu'à 2,5 Tesla, cet appareil garantit des traitements impeccables à chaque fois. Son écran tactile clair et lumineux facilite la sélection des paramètres nécessaires et le chariot mobile offre une flexibilité maximale dans la salle de traitement. En outre, le BodyLab propose des programmes prédéfinis pour chaque traitement, ce qui rend les procédures particulièrement faciles à réaliser - tout pour le confort de l'utilisateur.

Pièces à main ergonomiques pour toutes les zones du corps

Deux pièces à main sont disponibles pour le traitement avec le nouvel appareil BodyLab. Elles peuvent être utilisées sur l'ensemble du corps et sont extrêmement efficaces. Grâce à la technologie innovante FMS, le traitement avec le BodyLab et ses pièces à main correspondantes est non invasif, totalement indolore et très facile à utiliser. Les pièces à main de forme ronde sont ergonomiques, légères et donc particulièrement faciles à utiliser sur le patient.

Pourquoi la technologie FMS ?

Le système de modelage corporel BodyLab stimule l'activation supramaximale sélective de la partie musculaire située sous la sonde d'activation. Le stimulateur magnétique génère des impulsions indépendantes de la fonction cérébrale à une fréquence si rapide qu'il n'y a plus de phase de relaxation. Les contractions supramaximales peuvent être maintenues pendant plusieurs secondes. Cela augmente le stress physiologique nécessaire à l'adaptation des muscles, qui réagissent à leur tour par un remodelage profond de leur structure interne. L'augmentation de la densité et du volume musculaire permet d'améliorer la définition et le tonus musculaire.

Pour plus d'informations, visitez notre site web www.asclepion.com

