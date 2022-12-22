ASENSING предоставляет системы высокоточного позиционирования партнерам по всему миру

Компания ASENSING «готова предоставить ультрасовременные системы высокоточного позиционирования» для партнеров по всему миру

ГУАНЧЖОУ (Китай), 22 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания ASENSING, лидер в области технологий высокоточного позиционирования для интеллектуальных транспортных средств, заявляет о своей готовности предоставить международным брендам свои ультрасовременные интегрированные навигационные системы, уже установленные на около 500 тысячах автомобилей.

Компания ASENSING, штаб-квартира которой находится в Гуанчжоу, представит свои высокопроизводительные системы позиционирования серийного производства на стенде 5778 в Западном зале выставки CES 2023, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе (шт. Невада, США). Это уже второй год подряд, когда она принимает участие в самой влиятельной в мире технологической выставке.

Управляющий директор ASENSING EUROPE Себастьян Войгт (Sebastian Voigt) заявил следующее: «Интегрированные навигационные системы необходимы для автономного вождения. Учитывая, что наши превосходные решения для позиционирования доказали свою эффективность нашим существующим клиентам в Китае, мы также хотели предоставить свои технологические достижения клиентам по всему миру».

По словам г-на Войгта, у компании ASENSING три международных подразделения: в США, Германии и Японии. Компания ASENSING недавно запустила проекты по созданию новых интеллектуальных заводов в Восточном и Южном Китае для выполнения растущих заказов как местных клиентов, так и из-за рубежа.

«В настоящее время мы ведем переговоры с большинством популярных западных брендов. Мы успешно провели дорожные испытания или находимся на разных этапах разработки и обсуждения с некоторыми из них», — заявил г-н Войгт, отметив, что компания ASENSING получила заявки от более чем 20 производителей оборудования на разработку решений для примерно 70 моделей транспортных средств.

Компания ASENSING сотрудничает с производителями комплектного оборудования (OEM), включая производителей автомобилей на новых энергоносителях, таких как XPeng, Li Auto, NIO, и такие традиционные бренды как SAIC, Geely, Chery и прочие.

Инвестиционная компания Industrial Securities в своем исследовании, опубликованном в этом месяце, отмечает, что интегрированные навигационные системы уже представляют собой рынок в «десятки миллиардов юаней с наступлением эры автономного вождения». «Компания ASENSING значительно продвинулась вперед в этой сфере, опираясь на свой технологический потенциал и опыт массового производства».

Ожидается, что в 2026 году годовая производительность компании ASENSING увеличится до нескольких миллионов модулей датчиков по сравнению с нынешним объемом, превышающим один миллион, при этом в настоящее время ведется строительство новых интеллектуальных заводов.

«Мы были первыми в серийном производстве, предлагающими решение для автомобилей, сочетающее в себе инерциальный измерительный блок и глобальную навигационную спутниковую систему. Это позволило нам разработать превосходный алгоритм, который в сочетании с нашим инерциальным измерительным блоком собственного изготовления демонстрирует превосходную работу, в частности, в отношении точности и при различных температурах».

Устройства ASENSING, полностью отвечающие функциональным требованиям безопасности, предназначены для автономного вождения уровня L2 и выше и могут применяться в различных сценариях.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1973355/ASENSING.jpg

SOURCE ASENSING