ASENSING est prêt à fournir des solutions de positionnement de pointe et de haute précision à ses partenaires mondiaux

GUANGZHOU, Chine, 23 décembre 2022 /PRNewswire/ -- ASENSING, le leader de la technologie de positionnement de haute précision pour les véhicules intelligents, se dit prêt à fournir aux marques mondiales ses systèmes de navigation intégrés de pointe, qui sont déjà incorporés dans environ 500 000 véhicules.

Basée à Guangzhou, ASENSING exposera ses solutions de positionnement haute performance produites en série, au stand 5778 dans le West Hall du CES 2023, qui se tiendra du 5 au 8 janvier à Las Vegas, Nevada, États-Unis. Ce sera sa deuxième année consécutive de participation au salon technologique le plus influent du monde.

Sebastian Voigt, directeur général d'ASENSING EUROPE, déclare : « Les systèmes de navigation intégrés sont essentiels pour la conduite autonome. Étant donné que nos solutions de positionnement supérieures avaient prouvé qu'elles apportaient une valeur ajoutée à nos clients existants en Chine, nous voulions également offrir notre expertise technologique à des clients internationaux. »

Voigt dit qu'ASENSING a trois branches mondiales, respectivement aux États-Unis, en Allemagne et au Japon. ASENSING a récemment lancé des projets pour de nouvelles usines intelligentes dans l'est et le sud de la Chine pour répondre à l'augmentation des commandes, tant en Chine qu'à l'étranger.

« Nous sommes actuellement en discussion avec la plupart des grandes marques occidentales traditionnelles. Nous avons effectué des essais routiers réussis ou sommes à différents stades de développement et de discussion avec certaines d'entre elles », a déclaré M. Voigt, notant qu'ASENSING a reçu des candidatures de plus de 20 équipementiers pour fournir des solutions pour près de 70 modèles de véhicules.

ASENSING a conclu des partenariats avec des équipementiers, notamment des fabricants émergents de véhicules à énergie nouvelle comme XPeng, Li Auto, NIO, et des marques traditionnelles comme SAIC, Geely, Chery, etc.

Industrial Securities, une société d'investissement, indique dans un document de recherche publié ce mois-ci que les systèmes de navigation intégrés constituent déjà un marché de « dizaines de milliards de RMB, avec l'avènement de l'ère de la conduite autonome ». « ASENSING est très en avance dans ce secteur, grâce à sa force technologique et à son expérience de la production de masse. »

La capacité annuelle d'ASENSING devrait passer d'un volume actuel de plus d'un million de suites de capteurs à un volume de plusieurs millions en 2026, de nouvelles usines intelligentes étant en cours de construction.

« Nous avons été les premiers à proposer en série une solution automobile combinant IMU et GNSS. Cela nous a permis de développer un algorithme supérieur qui, en combinaison avec notre propre IMU fabriqué, montre d'excellentes performances, notamment en ce qui concerne la précision et à différentes températures. »

Une unité qui répond entièrement aux exigences de sécurité fonctionnelle, les solutions d'ASENSING sont conçues pour la conduite autonome L2 et supérieure et peuvent être appliquées dans de multiples scénarios.

