Ashua Curve & Plus Size prevê inaugurar cinco novas lojas em 2023

Estratégia de expansão da marca mira, em especial, regiões ainda inexploradas, como Paraná e Espírito Santo

PORTO ALEGRE, Brasil, 4 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Ashua, marca curve e plus size da Lojas Renner S.A., irá expandir suas unidades físicas em 2023 com previsão de abrir cinco novas lojas, fortalecendo sua presença em mercados relevantes, como São Paulo, e em regiões ainda inexploradas, como Paraná e Espírito Santo. A estratégia de expansão para o ano mantém o ritmo adotado no ano passado, quando a Ashua inaugurou quatro pontos físicos, priorizando novas praças: Minas Gerais, Bahia e Pernambuco.

Todas as novas lojas irão manter diferenciais já existentes como o atendimento personalizado das colaboradoras experts em moda curve e plus size, carinhosamente conhecidas como "Ashuagirls"; provadores espaçosos, confortáveis e com recados de empoderamento nos espelhos; além de um ambiente super receptivo e caloroso.

Além de comprar nas lojas físicas, as consumidoras podem adquirir as peças de forma online por meio do site, do aplicativo da Renner, do WhatsApp, e, se preferirem, ainda podem retirar o item diretamente na loja Ashua ou na Renner mais próxima, sem custo de frete. Já a partir da Troca Fácil, as clientes podem efetuar a troca de produtos pelo correio ou trocar/devolver em qualquer loja Ashua ou Renner. A Ashua conta, ainda, com o serviço de venda móvel, que permite à cliente efetuar o pagamento em qualquer local da loja, sem a necessidade de ir até os caixas. A marca também comercializa suas peças no marketplace de grandes varejistas.

Para a gerente sênior da Ashua, Diana Wu, as unidades físicas desempenham um papel fundamental na estratégia de omnicanalidade, pois complementam a jornada de compras, impulsionam o e-commerce e reforçam o relacionamento com as clientes em todos os canais. "Queremos levar a marca Ashua para outras regiões do país, proporcionando conveniência e uma experiência de compra encantadora às nossas clientes", acrescenta.

Com as novas unidades, a Ashua, que nasceu no e-commerce em 2016, irá totalizar 18 pontos físicos em oito estados brasileiros. Atualmente, a marca está presente nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais e Bahia.

FONTE Lojas Renner S.A.

