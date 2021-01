Ásia-Pacífico impera no Henley Passport Index 2021 já que a região parece ser a primeira a emergir da pandemia

LONDRES, 5 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Os resultados mais recentes do Henley Passport Index — a classificação original de todos os passaportes do mundo, de acordo com o número de destinos que seus proprietários podem acessar sem um visto anterior — fornecem perspectivas fascinantes sobre o futuro da liberdade de viajar em um mundo transformado pela pandemia da Covid-19.

Sem levar em consideração restrições temporárias, o Japão continua mantendo a posição número um, com portadores de passaporte capazes de acessar 191 destinos sem visto. Isso marca o terceiro ano consecutivo em que o Japão ocupou o primeiro lugar. O domínio da Ásia-Pacífico (APAC) no índice, que é baseado em dados exclusivos da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA), agora parece bem estabelecido. Singapura encontra-se em 2º lugar, com acesso a 190 destinos, e a Coreia do Sul vem em 3º lugar ao lado da Alemanha, ambos com uma pontuação de 189 para sem visto/visto na chegada. Um pouco mais abaixo, mas ainda entre os 10 primeiros, a Nova Zelândia ocupa a 7ª posição, com acesso sem visto a 185 destinos, enquanto a Austrália está na 8ª posição, com acesso a 184 destinos.

Ao longo dos 16 anos de história do índice, as pontuações mais altas eram tradicionalmente mantidas por países da UE, Reino Unido ou Estados Unidos, e especialistas sugerem que a posição de força da região APAC será mantida, já que inclui os primeiros países a iniciar o processo de recuperação da pandemia.

O Dr. Christian H. Kaelin, presidente da Henley & Partners e inventor do conceito de índice de passaporte, diz que, com os EUA e o Reino Unido ainda enfrentando desafios significativos relacionados ao vírus, o equilíbrio de poder está mudando. "Nos últimos sete anos, o passaporte dos EUA caiu do primeiro lugar para o 7º lugar, posição que atualmente compartilha com o Reino Unido. Devido às restrições de viagem relacionadas à pandemia, viajantes de ambos os países enfrentam atualmente grandes restrições por parte de mais de 105 países, podendo os portadores de passaporte dos EUA viajar para menos de 75 destinos, enquanto os portadores de passaporte do Reino Unido atualmente têm acesso a menos de 70."

Com a primeira vacina contra a Covid-19 aprovada há pouco mais de um mês, especialistas do setor de companhias aéreas acreditam que a vacinação obrigatória antes de viagens aéreas em breve pode ser uma necessidade. Uma inovação tecnológica programada para ser lançada no primeiro trimestre de 2021 e que contribuirá para a restauração da mobilidade global é a iniciativa Travel Pass da IATA — um aplicativo móvel que permite aos viajantes armazenar e gerenciar suas certificações verificadas para testes ou vacinas da Covid-19.

Os especialistas sugerem que, em termos de mobilidade global futura, não podemos esperar um retorno aos padrões existentes antes da pandemia. O Dr. Parag Khanna, fundador da FutureMap, diz que apenas a nacionalidade não será mais suficiente para garantir passagem segura. "Mesmo para passaportes ainda poderosos, serão necessários protocolos adicionais para reconquistar a mobilidade relativamente sem atrito. Os jovens de hoje são social e ambientalmente conscientes e menos nacionalistas — tudo o que os torna potencialmente a geração com mais mobilidade da história humana. Eles prenunciam uma mudança seminal na mobilidade, que passa de ser cada país por si a ser cada pessoa por si."

Mais informações importantes e análises de especialistas estão contidas no Relatório Global de Mobilidade do primeiro trimestre de 2021 divulgado hoje pela Henley & Partners . Ele inclui novas pesquisas do Deep Knowledge Group, sobrepondo os dados da Avaliação de Risco e Segurança da Covid-19 sobre a estabilidade econômica, social e de saúde de 250 países e regiões com os mais recentes resultados do Henley Passport Index . O que emergiu é que, para nações desenvolvidas e em desenvolvimento, a liberdade de viajar não é apenas o resultado de falta de liberdade social ou desenvolvimento econômico insatisfatório, mas também uma falha na gestão de riscos, na preparação sanitária e no monitoramento e detecção. Em outras palavras, a imobilidade global não é mais apenas a situação de cidadãos de países menos avançados.

Talvez, compreensivelmente, tenha havido relativamente poucos acordos de vistos de alto nível durante 2020. A notável exceção foram os Emirados Árabes Unidos, que continuaram sua notável trajetória ascendente no Henley Passaport Index. O país assinou um acordo marcante intermediado pelos EUA, estabelecendo laços formais com Israel e concedendo aos cidadãos de cada país acesso sem visto ao outro país. Os EAU agora têm 173 pontos para sem visto/visto na chegada e ocupam o 16º lugar na classificação. Esta é uma subida impressionante se comparada à posição que ocupou no início do índice em 2006, quando o país foi classificado em 62º, com uma pontuação sem visto/visto na chegada de apenas 35.

O CEO da Henley & Partners, Dr. Juerg Steffen, afirma que a volatilidade impulsionada pela Covid-19 impulsionou em excesso o apelo crescente da migração de investimentos. "Os eventos sem precedentes de 2020 exacerbaram simultaneamente fatores de impulso, como instabilidade política e econômica, e reorientaram os fatores de tração, com estabilidade, segurança e acesso à educação e saúde de qualidade tornando-se questões de maior preocupação como nunca antes. A cidadania e residência alternativas são agora uma consideração padrão para famílias e empreendedores internacionais que desejam proteger-se da volatilidade e criar valor de longo prazo por meio de uma mobilidade global aprimorada."

