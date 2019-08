Asia Shipping renova certificação TRACE Due Dilligence

SÃO PAULO, 8 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Referência no transporte internacional de cargas, a Asia Shipping (AS), maior integradora logística da América Latina, renovou recentemente a sua certificação TRACE Due Dilligence. A Certificação TRACE permite que intermediários comerciais e prestadores de serviços terceirizados possuam seus respectivos relatórios de conformidade e os compartilhem com parceiros de negócios. Com ela, a empresa ganha a valiosa vantagem mercatória de ser reconhecida mundialmente pelo seu compromisso com a transparência comercial, o que a torna parceira mercantil valorizada por outras empresas multinacionais.

A TRACE International Inc. é reconhecida globalmente como a maior organização empresarial contra o suborno e principal fornecedor de soluções de gerenciamento de risco de terceiros. A TRACE auxilia empresas de diversos países a realizar negócios de forma ética e em conformidade com a leis de prática de corrupção nos Estados Unidos e Reino Unido, além de colaborar com outras leis anti-suborno pelo mundo. Com essa missão foi criado o TRACE CERTIFICATION, atestado de conformidade para as empresas interessadas em possuir suas próprias informações de due diligence verificadas com o objetivo de compartilhá-las com todos os seus parceiros comerciais globais.

Há 23 anos no mercado, reunindo atualmente mais de 1000 colaboradores, a AS possui 39 escritórios próprios em 11 países e uma rede completa de representantes em cinco continentes e, ainda mais, é a única empresa latina a compor o ranking do Freight Forwarding da Transport Topics, além de ser certificada também pela ABNT ISO 9001:2015, garantindo seus padrões de qualidade. Com presença global, a conclusão bem-sucedida da certificação TRACE demonstra o compromisso da Asia Shipping com a transparência comercial, permitindo que a AS seja um parceiro de negócios nacional e internacional.

De acordo com a Asia Shipping, a certificação TRACE garante para o mercado que a empresa é de confiança e deve ser considerada na seleção de parceiros de negócios. "Temos um plano de expansão ao redor do mundo, a empresa tem como objetivo fortalecer sua presença global e uma certificação internacional do nível da TRACE demonstra ao mercado que somos uma empresa confiável e que a realização de negócios conosco é uma boa alternativa. Além disso temos outras certificações como o ISO e o Programa de Operador Econômico Autorizado - OEA que reiteram a nossa posição e garante padrões de qualidade", explica.

Contato: (11) 4412-9244 / (11) 2427-9244

FONTE ASIA SHIPPING

SOURCE ASIA SHIPPING