Asian Hall of Fame 藉由創辦人晚宴為西雅圖注入正向力量

公益晚宴門票全數售罄，慈善家 Jerry Lee 與 Charlene Lee 將入選名人堂

西雅圖2026年8月3日 /美通社/ -- 跨族群交流平台 Asian Hall of Fame (AHOF) 宣佈，將於 2026 年 8 月 14 日在 Washington Athletic Club 舉辦創辦人晚宴。這場正式慈善晚宴將為女性科技、娛樂、科學與體育計畫募集獎學金。美國前駐中國大使暨華盛頓州前州長 Gary Locke 將致歡迎詞。入選者 Hiro Yamamoto（Soundgarden）、古典音樂藝術家 Maki Mae 與 Derek Chinn，將與 Ed Roth（2021 年親善大使）共同擔任音樂表演嘉賓。艾美獎得主暨 KOMO News 主播 Molly Shen 將擔任典禮主持人。

紅毯會前活動將於下午 4 時 30 分登場，現場設有 AHOF 招牌 St. John 服飾專區、Louis Vuitton 包款禮籃及快閃精品店。入選者 Kristen Lui 將運用 Chanel、Hermès、Louis Vuitton、Dior 與 Cartier 禮品，打造客製化 Build-A-Box 禮盒。紅毯大使包括 Natalie Worthy（2026 年華盛頓州小姐）、Amber Pike（2025 年華盛頓州小姐）、Maricres「MarMar」Castro（2021 年美國國際小姐華盛頓州代表），以及 Amanda Hoang（2023 年美國小姐貝爾維尤代表）。

晚宴節目將於下午 6 時至 7 時 30 分舉行，重點環節為西雅圖慈善家 Jerry Lee 及其妻子 Charlene Lee 的入選儀式，並由 Omar Lee 與 Christine Lee 引薦。Jerry Lee 是 AHOF 創辦委員會的創始成員之一。AHOF 於 2004 年成立，數年前改制為非營利組織，並遷至洛杉磯。該組織已為社區創造超過 400 萬美元的影響效益，並為不同族群及神經多樣性背景人士促成 2,054 個工作機會、補助及獎助名額。

港務委員 Sam Cho（2023 年入選者）將向 Jon Bridge、Bobbe Bridge，以及代表 Seattle Seahawks 的 Mike Flood 頒發 Sapphire Awards。Global Council 創辦人 Mary Knell 將向推動 Robert Chinn Foundation 發展的重要人士 Karen Wong（2022 年入選者）、Letitia Fong、Aaron Olson、Taylor Safstrom，以及她任職於 Boeing 的丈夫 Kevin Safstrom 頒獎。

來賓將獲贈紀念集章冊、抽獎券，以及 Soundgarden 成員暨入選者 Kim Thayil 的回憶錄。本次公益活動由冠名贊助商 Melinda Rogers、TAO、Wells Fargo、Omar Lee、Christine Lee 及 Gobo Enterprises 鼎力支持。AHOF 不透過現場拍賣、舉牌募款或 Dessert Dash 甜點競標活動籌募款項。

關於 ASIAN HALL OF FAME

Asian Hall of Fame 成立於 2004 年，致力於傳承亞洲及原住民族的文化與成就，並推動所有族群追求卓越，以深化跨族群合作。其工作涵蓋創傷倡議、文化傳承、人才發展，以及 WinTESS（女性科技、娛樂、科學與體育計畫）。聯絡方式：[email protected], (626) 600-9418, www.asianhalloffame.org。

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