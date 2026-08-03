亚洲名人堂举办创始人晚会为西雅图增光添彩

救济金售罄，吸引了慈善家杰里和夏琳•李

西雅图2026年8月3日 /美通社/ -- 跨种族平台亚洲名人堂 （AHOF）于2026年 8月14日在华盛顿体育俱乐部宣布了其创始人晚会。黑领带福利支持 “女性参与科技、娱乐、科学和体育项目” 的奖学金。前美国驻华大使和华盛顿州州长洛克将致欢迎辞。入围者山本宏博（Soundgarden）、古典艺术家 Maki Mae 和 Derek Chinn 将作为音乐嘉宾加入 Ed Roth（2021 年亲善大使）。KOMO新闻艾美奖获奖主播莫莉•申是仪式主持人。

红毯预展将于下午 4:30 开始，届时将有AHOF的标志性圣约翰拉克、路易威登钱包篮和快闪精品店。入围者 Kristen Lui 使用香奈儿、爱马仕、路易威登、迪奥和卡地亚的礼物定制 Build-A-Box。红毯大使是娜塔莉•沃西（2026年华盛顿小姐）、安伯•派克（2025年华盛顿小姐）、Maricres “MarMar” Castro（2021年华盛顿国际小姐）和阿曼达•霍昂（2023年美国贝尔维尤小姐）。

下午 6:00 至 7:30 的晚宴计划重点介绍了由奥马尔和克里斯汀•李主持的西雅图慈善家杰里•李（AHOF 创始委员会的原始成员）和他的妻子夏琳•李的入职典礼。 AHOF成立于2004年，几年前成为非营利组织，并迁至洛杉矶。它已经提高了超过400万美元的社区影响力，并支持了2,054个工作岗位、补助金和来自不同种族和神经差异背景的研究员。

港务专员山姆•乔（2023年入围者）将向代表西雅图海鹰队的乔恩和波贝•布里奇以及迈克•弗洛德颁发蓝宝石奖。全球委员会创始人玛丽•克内尔将向罗伯特•钦恩基金会的远见卓识者王凯伦（2022年入围者）、方丽蒂娅、亚伦•奥尔森、泰勒•萨夫斯特罗姆和她的丈夫波音的凯文•萨夫斯特罗姆发表演讲。

来宾将获得Soundgarden的入围者金•萨伊尔的纪念邮票簿、抽奖券和回忆录。冠名赞助商梅琳达•罗杰斯、TAO、富国银行、奥马尔和克里斯汀•李以及Gobo Enterprises使这项好处成为可能。AHOF不通过现场拍卖、举起划桨或甜点冲刺来筹款。

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成立于 2004 年，亚洲名人堂通过推进亚洲和原住民遗产以及为所有人创造卓越成就来 加强种族间合作。其工作推动了创伤宣传、遗产保护、劳动力发展和WinTess（科技、娱乐、科学和体育领域的女性）。联系方式：[email protected]，(626) 600-9418。www.asiahalloffame.org

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