ASICS PROUVE QUE LE TENNIS A LE POUVOIR DE SOULAGER LE STRESS ET D'AMÉLIORER LA SANTÉ MENTALE

Iga Świątek, classée première mondiale, a pris part à l'expérience Uplift Court d'ASICS et a déclaré : « C'est sur le court de tennis que je me sens le plus à l'aise. Le tennis me rappelle ma jeunesse, la période la plus heureuse de ma vie où j'ai découvert ce sport. Je suis très heureuse d'avoir pris part à cette expérience avant le coup d'envoi du tournoi cette semaine. Il est formidable de voir tous ces gens venir jouer avec nous. L'expérience montre que les gens se sentent plus libres et qu'ils évacuent leur stress en jouant au tennis. »

Le Dr Brendon Stubbs a ajouté : « Cette nouvelle expérience nous permet de mieux comprendre la capacité du tennis à atténuer le stress et à stimuler les sentiments positifs. Malgré les résultats peu probants des études antérieures, la conception de cette expérience illustre clairement l'impact positif que peut avoir le tennis sur le stress et la santé mentale après une courte séance. Les résultats de l'expérience sont importants. En effet, compte tenu des niveaux élevés de stress constatés lors des recherches d'ASICS, il est très opportun que le tennis puisse apporter une solution efficace à ce problème. »

Avant de rejoindre le terrain, les participants à Uplift Court ont évalué leur niveau de stress perçu au cours du dernier mois à l'aide d'une échelle validée. Les participants ont ensuite joué au tennis pendant 15 minutes et 9 secondes (un clin d'œil aux résultats de l'étude ASICS Global State of Mind Index*), avant d'évaluer à nouveau leur stress et leur santé émotionnelle après le match.

Gary Raucher, vice-président exécutif d'ASICS pour la région EMEA, a affirmé : « Chez ASICS, nous voulons aider les gens à ressentir l'impact bénéfique de l'activité physique sur leur santé mentale. Uplift Court fut non seulement une expérience amusante pour les habitants de Paris, mais aussi une étude appuyée par des données. L'expérience a confirmé nos hypothèses, à savoir qu'une séance de tennis de seulement 15 minutes et 9 secondes permet aux gens de réduire leur stress et de se sentir plus heureux. Nous espérons qu'un plus grand nombre de personnes, à Paris et dans le monde entier, se tourneront vers le tennis pour élever leur esprit et améliorer leur santé mentale. »

Ayant son siège social à Kobe, au Japon, ASICS est un concepteur, fabricant et détaillant de premier plan de chaussures, de vêtements et d'accessoires de sport haute performance. Fondée en 1949 par Kihachiro Onitsuka, la société tire son nom du dicton latin Anima Sana In Corpore Sano (« Un esprit sain dans un corps sain »), un principe qui continue de guider les activités globales de l'organisation.

MÉTHODOLOGIE DE L'INDICE :

L'indice a été commandé par ASICS et mis au point par RWB et BF Media. Tous les sondages ont été réalisés entre le 21 et le 25 avril 2022. L'échantillon comprenait 503 Parisiens.

* À propos de l'étude State of Mind Index d'ASICS :

Le State Of Mind Index est une étude menée par ASICS qui analyse la relation entre l'état d'esprit et l'exercice physique dans le monde entier. L'indice est un score sur 100, calculé sur la base des scores moyens cumulés de traits cognitifs et émotionnels, y compris la positivité, la satisfaction, la tranquillité d'esprit, la concentration et la sérénité. Menée par Edelman Data & Insights, l'étude a été réalisée dans 16 pays, auprès d'un échantillon total de 37 000 répondants représentatif à l'échelle nationale sur le plan de l'âge, du sexe et des régions de chaque marché. Les pays inclus dans l'étude étaient l'Allemagne, l'Australie, le Brésil, la Chine, les Émirats arabes unis, l'Espagne, les États-Unis, la France, l'Inde, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, Singapour, la Suède et la Thaïlande. La répartition générationnelle de l'étude :

Taille de l'échantillon : 2 510

Boomers et génération silencieuse (ancienne génération) – 57 ans et plus

Génération X - 41 à 56 ans

Millénariaux- 24 à 40 ans

Génération Z - 18 à 24 ans

**À propos de l'évaluation du stress Uplift Court

Des personnes grand public et des médias ont été invités à participer à cette expérience novatrice. Les données ont été recueillies de manière anonyme, avant et après l'événement. La veille de l'événement, les participants ont évalué anonymement leur niveau de stress au cours du mois dernier à l'aide de l'échelle de stress perçu. Ils ont également été invités à noter leur niveau de contentement, de bonheur et de sérénité sur une échelle allant de 0 (pas du tout) à 100 (complètement). Les participants ont ensuite pris part à l'expérience Uplift Court et ont joué au tennis pendant 15 minutes et 9 secondes. Après la séance, les participants ont évalué leurs niveaux actuels de stress par le biais d'une version mise à jour de l'échelle de stress perçu, ainsi que leurs niveaux actuels de satisfaction, de contentement et de sérénité. L'écart entre les niveaux évalués avant l'événement et après la séance de tennis a été calculé sous la forme d'un pourcentage permettant de déterminer l'impact du tennis sur chaque état émotionnel évalué. Le test réalisé avant et après l'événement s'appuie sur des mesures robustes et fournit une évaluation précise et isolée des changements constatés pour chaque état émotionnel. L'expérience en direct est la première au monde à comparer de façon fiable les niveaux du stress avant et après une partie de tennis.

