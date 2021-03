Asirom utilise l'Intelligence Artificielle de Solera pour la détermination des risques à la souscription de la police d'assurance

WESTLAKE, Texas, 11 mars 2021 /PRNewswire/ -- Asirom utilise Qapter® pour intégrer l'Intelligence Artificielle (IA) au moment de la souscription à la police d'assurance automobile CASCO. Asirom VIG est la première société en Roumanie et l'une des premières en Europe à utiliser l'Intelligence Artificielle à la souscription de la prime d'assurance automobile CASCO.

Asirom VIG a amélioré le processus de validation lors de l'analyse des risques liés à la souscription de police d'assurance CASCO en mettant en place de nouvelles technologies qui utilisent l'IA pour identifier et évaluer les dommages existants au moment de la souscription à l'assurance.

Actuellement, les clients d'Asirom peuvent effectuer leur propre analyse des risques lors de la souscription à CASCO grâce à l'application sur le site asirom.ro. L'étude se fait en moins de cinq minutes, en utilisant uniquement le téléphone portable. Il suffit d'entrer le numéro de l'offre ou du contrat d'assurance dans l'application, de photographier la voiture selon les instructions et d'un simple clic, les informations sont envoyées à Asirom.

Les photos utilisées pour générer le rapport d'inspection sont analysées à l'aide de la solution de détection intelligente des dommages de Solera intégrée à Qapter®, une plateforme complète de gestion de sinistre alimentée par l'IA, leader sur le marché. La détection intelligente des dommages de Qapter utilise la technologie d'Intelligence Visuelle de Solera pour identifier et analyser les dommages préexistants à l'entrée en vigueur du contrat d'assurance. Cette analyse est utilisée pour déterminer précisément la notation du risque lors de la souscription et pour garantir que seuls les nouveaux dommages sont intégrés à l'estimation lors d'une éventuelle demande d'indemnisation.

Le nouveau processus développé pour la détermination des risques CASCO a été conçu pour simplifier et améliorer l'utilisation des photos du client, ainsi que pour analyser et documenter automatiquement l'état actuel du véhicule, en réduisant ainsi le risque d'erreur.

"L'utilisation de l'Intelligence Artificielle représente une avancée pour le marché de l'Assurance en Roumanie et nous sommes heureux d'être les pionniers dans la mise en œuvre de cette technologie. En effet, cette initiative est une autre opportunité prise par Asirom pour simplifier et rationaliser les processus et les services, contribuant ainsi à augmenter la rapidité de réponse aux demandes des clients et leur satisfaction", a déclaré Cristian Ionescu, PDG d'Asirom VIG.

L'utilisation de l'IA dans la détection et l'évaluation des dommages est un outil qu'Asirom a l'intention d'intégrer prochainement dans le processus de gestion de sinistre pour assurer une transparence totale auprès de ses clients et réduire le temps de traitement des dossiers. Ainsi, les agents disposeront d'un assistant virtuel pour les aider à évaluer les dommages et proposer des solutions technologiques appropriées.

"L'estimation des dommages assistée par l'IA est sans aucun doute une véritable avancée pour le secteur de l'assurance automobile. Les tâches répétitives et représentant une volumétrie importante telles que l'expertise sur site, la prise de photos et la rédaction des rapports seront réalisées plus efficacement grâce à des technologies digitales comme l'Intelligence Visuelle. En intégrant cette technologie dans le processus d'inspection des risques d'Asirom, nous pouvons soutenir son objectif d'accroître la rapidité et la précision de ses flux de validation et d'améliorer l'expérience des clients", commente Aurel Ivan, Directeur national d'Audatex Roumanie.

La plateforme est en constante évolution pour améliorer l'expérience utilisateur sur l'application ainsi que les performances de l'algorithme d'identification des dommages et pour proposer des solutions technologiques innovantes. Afin de disposer de photos de haute qualité pour détecter les dommages avec une grande précision grâce à l'IA, l'application de prise de photos guidée de Solera aide le client étape par étape dans le processus à l'aide de « masques » ayant la forme précise du véhicule de l'assuré et correctement orienté selon l'angle demandé.

L'utilisation généralisée de l'application augmente le nombre de dossiers étudiés, ce qui permet d'accroître les performances de la solution basée sur la technologie d'Intelligence Visuelle de Solera. La précision de l'identification de l'état du véhicule s'améliorera à mesure que l'application sera utilisée. Par conséquent, il sera ainsi possible de générer automatiquement une estimation de réparation en cas de sinistre, ce qui permettra d'augmenter la digitalisation des processus liés aux dommages automobile.

À propos d'Asirom Vienna Insurance Group

Asirom VIG est l'une des plus importantes compagnies d'assurance sur le marché, avec 30 ans d'expérience en Roumanie. La société est représentée par un réseau national de 140 agences, de 1 900 collaborateurs et de nombreux partenaires.

Asirom appartient à la société Vienna Insurance Group (VIG), une entreprise avec plus de 200 ans d'expérience dans le domaine financier. Elle est leader sur le marché de l'Assurance, aussi bien en Autriche qu'en Europe centrale et orientale. VIG compte 50 compagnies d'Assurance dans 30 pays et plus de 25 000 employés. Le groupe bénéficie de la meilleure notation de l'indice ATX sur le marché boursier autrichien et est également côté à la bourse de Prague.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le site : www.asirom.ro

About Solera

Solera est un leader mondial dans l'exploitation de données de gestion des risques et des biens ainsi que dans les solutions logicielles intelligentes. Nous fournissons des solutions fiables aux entreprises des secteurs de l'automobile et des assurances afin de garantir la connectivité à grande échelle et de bénéficier d'innovations sur l'ensemble de la chaîne de valeur du véhicule. Solera propose une suite de solutions nouvelle génération qui connecte les clients, les assureurs, les mutuelles, les experts, les réparateurs, les constructeurs, et les équipementiers. Ces solutions permettent ainsi une prise de décision plus judicieuse grâce à l'association de services, de logiciels, de données précises, d'algorithmes exclusifs et d'apprentissage automatique. Notre lac de données internationales, reposant sur un historique de 300 millions de sinistres et un milliard de photos, contribue à l'intelligence et la précision nécessaires à la garantie d'une meilleure prise en charge et d'une réparation optimale des véhicules et des biens.

Le groupe Solera est présent dans plus de 90 pays sur 6 continents et collabore avec plus de 235 000 clients et partenaires. Nous allions une technologie de pointe aux meilleures pratiques mondiales pour permettre une gestion plus résiliente et à plus grande échelle. Avec un effort d'investissement mondial en recherche et développement constant, nous accompagnons nos clients dans leurs objectifs de performances et de volonté d'évolution du secteur.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/215922/solera_holdings_inc_logo.jpg

Related Links

www.solera.com



SOURCE Solera Holdings, Inc.