ASK Chemicals Group conclui aquisição do Negócio de Resinas Industriais da SI Group

A ASK Chemicals adquiriu os negócios de resinas industriais da SI Group e fábricas associadas em Rio Claro (Brasil), Ranjangaon (Índia) e Joanesburgo (África do Sul), bem como licenças de tecnologia e concluiu vários acordos de fornecimento globalmente.

Com esta aquisição, a ASK Chemicals reforça sua posição no mercado de fundição e, ao mesmo tempo, dá um primeiro e substancial passo na construção de um negócio de resinas industriais fenólicas, um mercado atraente com oportunidades promissoras de crescimento.

O negócio relacionado à fundição será integrado à Divisão de Fundição da ASK Chemicals, que é um dos maiores e mais inovadores fornecedores mundiais de produtos químicos de fundição e consumíveis. No Brasil, a aquisição não inclui nenhum negócio de fundição.

O restante, e a maior parte do Negócio que está sendo adquirido, serve a uma ampla gama de mercados e aplicações atrativos e em crescimento, como fricção, abrasivos, refratários, impregnação de papel, isolamento e compósitos.

Tanto a SI Group quanto a ASK Chemicals Group estão comprometidos em garantir que a transição do negócio seja tranquila. Os clientes podem continuar contando com a qualidade usual dos produtos e serviços no futuro.

"Estamos muito satisfeitos em unir forças no campo das resinas de alto desempenho e de entrar em novos mercados para a ASK Chemicals Group", disse Frank Coenen, CEO da ASK Chemicals Group. "Estamos impressionados com as competências de nossos novos colegas. Eles irão fortalecer ainda mais a base de talentos da empresa."

SOBRE ASK CHEMICALS:

A ASK Chemicals Group, com sede em Hilden, próximo Düsseldorf (Alemanha), é um fornecedor global de resinas industriais de alto desempenho e materiais. Os produtos da empresa são utilizados principalmente em fundições e na produção de abrasivos, refratários, impregnação de papel, revestimentos, isolamento e materiais compósitos.

A divisão de Fundição oferece uma gama excepcionalmente ampla e inovadora de insumos para fundição, incluindo resinas, tintas refratárias, luvas, filtros, agentes desmoldantes, bem como produtos metalúrgicos como inoculantes, arames de inoculação e ligas mestras para fundição de ferro.

A divisão de Resinas Industriais é líder no campo de resinas fenólicas especiais. Nossas resinas fenólicas são a escolha preferida quando se trata de atender aos mais altos requisitos nas áreas de proteção contra incêndio, consumo de energia, vida útil, saúde e segurança no trabalho.

A empresa possui uma rede de produção e vendas em 22 países e emprega aproximadamente 2.000 pessoas em todo o mundo. A ASK Chemicals Group se vê como uma força motriz de inovações específicas da indústria com centros de pesquisa e laboratórios na Europa, Ásia, América e África.

Verena Sander

Head of Global Communications

ASK Chemicals GmbH

Reisholzstr. 16-18

40721 Hilden, Germany



Phone: +49 211 71103-948

Mobile: +49 151 4612 1604

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1675279/ASK_Chemicals_Group.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1675277/ASK_Chemicals_Group_Logo.jpg

FONTE ASK Chemicals Group

SOURCE ASK Chemicals Group