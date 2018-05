ASKfm va vendre des jetons pour les interactions sociales et 215 millions d'utilisateurs sont concernés

ASKfm a annoncé le lancement d'ASKfm 2.0, sa mise à jour décentralisée qui vise à monétiser la connaissance sous toutes ses formes. Elle sera lancée par une plate-forme intégrant à la fois des quantités colossales d'informations provenant de différents domaines, ainsi que des millions d'utilisateurs progressifs. ASKfm affirme ainsi posséder suffisamment d'expertise pour bâtir une économie centrée sur la connaissance que ses utilisateurs ont à cœur de prôner.

Un pas de géant

ASKfm est actuellement le plus grand réseau social de questions/réponses au monde, qui héberge 600 millions de questions par mois. La prochaine version ASKfm 2.0 vise à transformer la plate-forme d'échange de connaissances actuelle en un concept qui ressemble à un magasin de connaissances en ligne. L'entreprise affirme que la technologie blockchain peut remodeler efficacement l'accès à la connaissance et à son évaluation. Elle vend des jetons pour les interactions au sein des médias sociaux, en récompensant les personnes dont les réponses sont bien reçues et demandées. Elle affirme ainsi que l'expertise gagne de la valeur intrinsèque et sert de colonne vertébrale à la nouvelle économie.

La voie vers la durabilité

L'entreprise a mis au point une solution de blockchain depuis longtemps, et elle la présente enfin. Maxym Tsaryk, PDG d'ASKfm, déclare :

« Nous sommes en train d'installer notre plate-forme de questions/réponses basée sur la blockchain et à forte charge. C'est la raison pour laquelle nous lançons un nouveau jeton de cryptomonnaie, non pas sur un coup de tête, mais par nécessité conceptuelle, car sans lui, le produit ne pourrait pas exister. La blockchain ouvre la voie à des environnements démocratiques, à des modèles économiques autorégulateurs régis par les lois et les mécanismes du marché. Nous n'envisageons pas l'avenir d'ASKfm, des technologies et des réseaux sociaux sans la blockchain. »

Ouvert à la participation

215 millions d'utilisateurs actuels d'ASKfm vont avoir la possibilité de passer à ASKfm 2.0, d'enregistrer un portefeuille et de recevoir des jetons pour cela. Comme d'habitude, la communauté pourra également participer à la prochaine édition de l'ICO (Initial coin offering) dans le courant de l'année. Au total, les médias sociaux prévoient de vendre des jetons pour une valeur de 100 millions USD.

L'entreprise précise que sa vente privée est déjà en cours, avec des montants minimums qui commencent à un million de dollars. Les dates et les conditions de la vente au public restent à déterminer. Le grand public ne peut actuellement que s'inscrire sur la liste blanche. ASKfm a lancé un site web dédié à cette fin. Pour en savoir plus sur ASKfm 2.0 et demander à participer, rendez-vous sur askfm.io

