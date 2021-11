Asociación de Royal Commission for AlUla y la UNESCO para compartir el patrimonio cultural de Arabia Saudí

La asociación fue firmada por Su Majestad el Príncipe Badr bin Abdullah Al-Saud, Gobernador de la RCU y Ministro de Cultura de Arabia Saudí, con Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO; Su Majestad la Princesa Haifa AlMogrin, Embajadora de la Delegación Permanente de Arabia Saudí ante la UNESCO, y Amr AlMadani, Consejero Delegado de la RCU.

Audrey Azoulay, Directora General, UNESCO declaró: "La relación entre Arabia Saudí y la UNESCO se basa en una larga historia que se remonta a 1946, cuando el Reino se convirtió en Estado Miembro de nuestra Organización. Hoy, la cooperación entre la UNESCO y el Reino de Arabia Saudí da otro importante paso adelante, con el fin de acompañar una gran transformación de la región de AlUla."

Su Majestad el Príncipe Badr bin Abdullah Al-Saud, Gobernador de RCU y Ministro de Cultura del Reino de Arabia Saudí, dijo: "La visión de Su Alteza Real el Príncipe Mohammed bin Salman, Príncipe Heredero de Arabia Saudí, es transformar AlUla en un destino mundial para el patrimonio, la naturaleza, las artes y la cultura. La firma de este acuerdo, el primero de su clase, es otro momento importante en nuestro camino para alcanzar estas ambiciones y aprovechar la relación duradera que existe entre Arabia Saudí, RCU y la UNESCO. En consonancia con los planes Visión 2030 de Arabia Saudí y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, esta asociación conectará el pasado, el presente y el futuro de AlUla aprovechando el poder de la educación, la ciencia y la cultura para actuar como catalizador de un modelo de desarrollo sostenible y un cambio duradero."

Su Majestad la Princesa Haifa AlMogrin, Embajadora de la Delegación Permanente de Arabia Saudí ante la UNESCO dijo "El Reino de Arabia Saudí alberga algunos de los sitios patrimoniales más singulares y culturalmente significativos, de los cuales AlUla es el más emblemático e inspirador. Como institución mundial que celebra y protege la diversidad cultural y patrimonial, la UNESCO será fundamental para ayudar a avanzar en el compromiso de la RCU de aprovechar el potencial de la región de AlUla, su gente, sus lugares emblemáticos y su entorno natural a través de diversos programas económicos y de desarrollo que reflejan la Visión 2030 de Arabia Saudí y los esfuerzos de la UNESCO hacia el Desarrollo Sostenible."

Amr AlMadani, consejero delegado de RCU, dijo: "Las asociaciones y alianzas mutuamente beneficiosas son esenciales para nuestra estrategia y demuestran un diálogo abierto y comprometido que amplía la condición de patrimonio de AlUla y muestra la capacidad de la cultura para ser un motor de desarrollo sostenible y a largo plazo. La alineación de RCU, la UNESCO y la Visión 2030 de Arabia Saudí está impulsando el crecimiento, fomentando el intercambio intelectual, cultural y científico y permitiendo que la sabiduría crezca a escala mundial en plena consonancia con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Nuestro motivo para proteger y hacer evolucionar a AlUla es ayudar a llevarla al mundo, para desarrollar el conocimiento compartido, hacer crecer la comprensión del pasado de AlUla y anticipar su futuro, estableciéndola como un destino de prominencia mundial tanto para los visitantes como para los residentes, en asociación con la UNESCO."

AlUla cuenta la historia de 200.000 años de historia humana. Ha sido el hogar de antiguas civilizaciones, como los dadanties, los lihanitas y los nabateos, que dejaron su huella indeleble en la zona, conservada con mayor claridad en las grandes tumbas excavadas en las montañas.

La asociación permitirá poner en marcha iniciativas basadas en el conocimiento para transformar de forma sostenible y responsable el paisaje cultural, patrimonial y natural de AlUla y convertir esta vasta franja del noroeste de Arabia Saudí en el mayor museo vivo del mundo.

El desarrollo de AlUla lo convertirá en un destino único que albergará a una población local de gran riqueza cultural, capacitada para interactuar con los visitantes e inspirarlos mediante la narración de historias con conocimiento de causa.

Se invitará a destacados académicos de todo el mundo a explorar AlUla a través de oportunidades de inmersión diseñadas para desvelar los secretos de las lenguas y sociedades antiguas que están capturadas en el tiempo en AlUla.

La RCU trabajará junto a la UNESCO y a expertos mundiales en programas clave como:

Memoria del Mundo, centrado en la preservación del patrimonio documental.

Programa de becas del Instituto de los Reinos de la UNESCO, para investigar, preservar, promover y transmitir el patrimonio.

AlUla, la joya de la corona del patrimonio de Arabia Saudí, forma parte del plan Visión 2030 del Reino para liberar su enorme potencial cultural, turístico y económico. La UNESCO y la Agenda para el Desarrollo Sostenible de Visión 2030 están estratégicamente alineadas para promover la educación, la cultura y la ciencia como una poderosa plataforma para estimular las oportunidades económicas, la creación de empleo y el crecimiento.

La nueva asociación, que abarca los próximos cinco años y se centra en 10 programas, incluye la inclusión de nuevos sitios naturales y culturales en la taxonomía de la UNESCO para proteger y promover el patrimonio local y los paisajes y ecosistemas naturales. Entre los sectores clave que lo conformarán figuran la conservación del patrimonio, la educación y el desarrollo de capacidades, la naturaleza y las artes creativas, siendo la población local la principal beneficiaria del desarrollo de AlUla.

Ayudando a abrir el potencial, el conocimiento y la cultura única que conforman la identidad y el patrimonio de Arabia Saudí, AlUla actuará como un laboratorio de modelos de desarrollo sostenible y prácticas de conservación, al tiempo que permitirá a la UNESCO aumentar su presencia en la región.

El acuerdo se basa en una larga historia de colaboración entre Arabia Saudí y la UNESCO que se remonta a 1946, cuando el Reino fue uno de los 20 países que ratificaron la constitución de la UNESCO. A lo largo de los años, esta relación ha continuado prosperando y desarrollándose en ambas direcciones; la UNESCO designó a Hegra en AlUla como el primer sitio del Patrimonio Mundial de Arabia Saudí en 2008, KSA se convirtió en miembro del Comité Ejecutivo de la UNESCO en 2019 y fue elegido para el Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO por primera vez en 2020.

Nota a los redactores:

Siempre es AlUla / no Al-Ula

Acerca de Royal Commission for AlUla

La Royal Commission for AlUla (RCU) se creó por decreto real en julio de 2017 para preservar y desarrollar AlUla, una región de excepcional importancia natural y cultural en el noroeste de Arabia Saudí. El plan a largo plazo de la RCU esboza un enfoque responsable, sostenible y sensible al desarrollo urbano y económico, que preserva el patrimonio natural e histórico de la zona, al tiempo que establece AlUla como un lugar deseable para vivir, trabajar y visitar. Esto abarca una amplia gama de iniciativas en los ámbitos de la arqueología, el turismo, la cultura, la educación y las artes, lo que refleja el compromiso de cumplir con las prioridades de diversificación económica, empoderamiento de la comunidad local y preservación del patrimonio del programa Visión 2030 del Reino de Arabia Saudí.

Acerca de la UNESCO

UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Busca construir la paz a través de la cooperación internacional en materia de Educación, Ciencias y Cultura. Los programas de la UNESCO contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en la Agenda 2030, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2015.

