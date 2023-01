Asociación Histórica sobre Agua, Empleos y Desarrollo Económico para las Comunidades de Trabajadores Agrícolas Tribales del Desierto

THERMAL, California y TEHACHAPI, California y CADIZ, California, 10 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Una tribu Nativa Americana reconocida por el gobierno federal y una organización fundada por el líder de los trabajadores agrícolas César Chávez, anunciaron hoy un acuerdo histórico para formar una empresa conjunta con un propietario de terreno privado que generará agua, trabajo y desarrollo económico en comunidades tribales y de trabajadores agrícolas en California. Esta colaboración es la primera asociación comercial estratégica conocida entre una tribu Nativa Americana y trabajadores agrícolas en los EE. UU.

Según el acuerdo, Torres Martinez Desert Cahuilla Indians ("TMDCI"), una tribu soberana federal, el Farmworkers Institute of Education & Leadership Development (" FIELD") y Cadiz, Inc., una empresa de soluciones de agua de California, formarán una sociedad de empresa conjunta para desarrollar 11,000 acres de tierra en el desierto oriental de Mojave. El agua y las ganancias del proyecto se compartirán igualmente entre las partes y se espera que acelere el desarrollo de la fuerza laboral y la infraestructura, la diversificación económica y la creación de riqueza generacional que beneficie principalmente a las comunidades tribales y de trabajadores agrícolas en el Valle de Coachella de California y áreas desatendidas en Riverside, San Bernardino, Los Ángeles, Imperial y el condado de Kern.

"Para los Nativos Americanos, el agua es vida: físicamente, económicamente y espiritualmente", dijo el presidente de la tribu, Thomas Tortez . "Esta asociación única brinda a nuestra tribu recursos financieros y técnicos para ser administradores, no solo de nuestras tierras nativas, sino también de nuestro futuro".

"La última visión de César Chávez fue inspirar a los trabajadores agrícolas ya otras personas de las comunidades necesitadas y minoritarias a lograr la autosuficiencia", dijo David Villarino, presidente de FIELD. "Esta asociación comercial única brindará a los trabajadores agrícolas las herramientas para adaptarse a la grave amenaza del cambio climático y los medios para construir un futuro autosuficiente para ellos y sus familias".

"Esta es una empresa histórica", dijo Susan Kennedy, presidenta ejecutiva de Cádiz, Inc. "Nunca ha habido una asociación público-privada como esta antes. Lo que TMDCI y FIELD están creando es una hoja de ruta sobre cómo convertir la insuficiencia de agua en un futuro seguro y sostenible".

La empresa conjunta prevé desarrollar 11,000 acres de tierra, propiedad de Cádiz independiente de la 35,000 acres del Valle de Cádiz para administrar de manera sostenible las cuencas de agua subterránea y hacer que el agua subterránea excedente esté disponible para usos beneficiosos, incluida la agricultura, la vivienda y el desarrollo económico en comunidades menos afortunadas. Las tierras incluyen 9,000 acres en la cuenca de Piute cerca de Needles, California y 2,000 acres en Ward Valley cerca de Danby Dry Lake. Partes de la tierra pueden mantenerse como servidumbres de conservación para la tortuga del desierto y otros animales salvajes o utilizarse para el desarrollo de energía renovable. Según los términos del acuerdo, TMDCI, FIELD y Cádiz trabajarán de manera cooperativa para identificar oportunidades para utilizar las propiedades para usos beneficiosos.

Cádiz contribuirá con la tierra a la empresa conjunta y brindará apoyo técnico y financiero para los esfuerzos de desarrollo; FIELD desarrollará programas de educación técnica para capacitar a trabajadores agrícolas y miembros tribales en el manejo sostenible de aguas subterráneas y prácticas agrícolas adaptativas para climas áridos extremos; y TMDCI utilizará el agua y los ingresos generados por la empresa para el desarrollo económico sostenible que beneficie a las comunidades tribales y de trabajadores agrícolas en Coachella e Imperial Valley y sus alrededores.

Esta es la segunda colaboración entre FIELD y Cádiz. En Septiembre 2022, Cádiz y FIELD anunciaron un acuerdo para crear un Campo de Innovación de vanguardia en el Rancho de Cádiz para brindar capacitación en el trabajo, educación y oportunidades comerciales para los trabajadores agrícolas. Como parte de esa iniciativa, FIELD lanzó un programa de Inglés como segundo idioma en Cádiz para el personal del Rancho en soporte de programa de Educación Técnica Profesional (CTE) que opera dentro de la escuela secundaria EPIC de César Chávez de FIELD.

TMDCI es una tribu y nación soberana reconocida por el gobierno federal cuya gente ha habitado las regiones desérticas de California desde tiempos inmemoriales. La Reserva Torres Martínez está ubicada en el este del Valle de Coachella. Aproximadamente la mitad de la reserva de la tribu se encuentra debajo del mar de Salton, que se ve muy afectado por la sequía prolongada y las condiciones en el río Colorado, lo que reduce la afluencia al mar.

En Agosto, Cádiz anunció que dedicaría 5,000 acres-pies de agua por año del proyecto insignia de la compañía, el Proyecto de Conservación y Almacenamiento de Agua de Cádiz, a la Autoridad del Mar de Salton y la Tribu, y que la compañía dispondrá fondos para la infraestructura de tuberías e para instalar tecnología de tratamiento de pozos para eliminar el arsénico del agua potable en las tierras de TMDCI.

Los sistemas de filtración de agua subterránea serán proporcionados por ATEC Water Systems LLC (ATEC), una empresa pionera en tecnología del agua y subsidiaria de propiedad total de Cádiz. Cádiz adquirió ATEC en 2022 como parte del compromiso general de la compañía para mejorar el acceso confiable a suministros de agua limpia y asequible en California.

Acerca de CAMPO

FIELD es una organización sin fines de lucro 501(c)3 fundada y establecida en 1978 por el líder de los trabajadores agrícolas César E Chávez, cuya visión final fue inspirar a los trabajadores agrícolas y a la fuerza laboral rural a lograr la autosuficiencia a través de empresas sociales propiedad de los empleados. Para mayor información por favor visite: https://www.farmworkerinstitute.org/

Acerca de TMDCI

TMDCI es una tribu y nación soberana reconocida federalmente cuya gente ha habitado las regiones desérticas de California desde tiempos inmemoriales. La visión de Torres Martinez Desert Cahuilla Indians es crear oportunidades en educación, desarrollo económico, servicios sociales y otros aspectos de la vida para que sus miembros y empleados tribales se conviertan en ciudadanos y vecinos productivos, creando así una comunidad más armoniosa. Para mayor información por favor visite: http://torresmartinez.org/

Acerca de Cádiz Inc.

Fundada en 1983, Cádiz Inc. (NASDAQ: CDZI) es una empresa de soluciones de agua de California dedicada a proporcionar acceso a agua limpia y segura para todas las comunidades a través de una variedad de proyectos innovadores de suministro, almacenamiento, transporte y tratamiento de agua. Para obtener más información, visite Mission Agua Cadiz | Cadiz Inc | A publicly-held natural resources company .

DECLARACIÓN A FUTURO: Este comunicado contiene declaraciones a futuro que están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos, incluidas declaraciones relacionadas con el desempeño financiero y operativo futuro de la Compañía y las actividades financieras de Cadiz Inc. Aunque Cadiz Inc. cree que las expectativas reflejadas en nuestras declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Los factores que podrían causar que los resultados o eventos reales difieran materialmente de los reflejados en las declaraciones prospectivas de Cadiz Inc. incluyen la capacidad de Cadiz Inc. para maximizar el valor de sus recursos de tierra y agua, la capacidad de obtener nueva financiación según sea necesario, la recepción de permisos adicionales para sus proyectos de agua y otros factores y consideraciones detallados en los archivos de la Comisión de Bolsa y Valores de Cadiz Inc

FUENTE Cadiz Inc.

