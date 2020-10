ASONAHORES anuncia feira virtual para promover o relançamento do setor turístico na República Dominicana

SANTO DOMINGO, República Dominicana, 23 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Associação de Hotelaria e Turismo da República Dominicana (ASONAHORES, sigla em espanhol) anunciou a "Feira Virtual ASONAHORES 2020" que promove o relançamento do setor turístico do país. A feira será realizada de 2 a 6 de novembro de forma semipresencial através do site www.asonahores.com e contará com o apoio do Ministério do Turismo do país.