ASONAHORES realizará feira turística DATE 2020 no Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana

O vice-presidente-executivo da ASONAHORES, Andrés Marranzini Grullón, explicou que a DATE tem contribuído para o crescimento da atividade turística, expressando o esforço do Ministério do Turismo e das Agências de Promoção Turística para a projeção e promoção internacional da República Dominicana, a fim de gerar acordos de negócios e aumentar a quantidade de turistas que visitam o país.

A diretora de Marketing da ASONAHORES, Sheyly Viuque, disse que o programa da DATE 2020 será robusto em workshops de alta relevância para o setor, tais como: "Friendly Communications for Happy Clients" ("Comunicação amigável para clientes felizes"), apresentado por Thais Antoniolli, presidente da PR Newswire América Latina, a Cision Company; "Turismo sustentável, é possível?" por Jake Kheel, presidente da Ecored e vice-presidente da Fundação Grupo Puntacana, "Tendências globais do turismo de aventura e ecoturismo, por Gabriella Stowell, diretora regional da ATTA para a América Latina e Caribe; "América Central e República Dominicana – Innovation+Tourism Talk", por representantes do Google e da Trip Advisor, coordenados pela Federação de Câmaras de Turismo da América Central (Fedecatur) e Central America Tourism Agency (CATA).

Da mesma forma, será realizado no cenário da DATE, o Caribbean Adventure Travel Show (C.A.T.S.), atividade organizada pela Target Consultores de Mercadeo, com a finalidade de atrair uns 35 compradores especializados em turismo de aventura, sendo o primeiro evento dessa natureza a ser realizado na República Dominicana e que expressa o apoio da ASONAHORES aos diversos segmentos disponíveis e à grande diversidade que o produto turístico dominicana oferece.

As rodadas de negócios, entrevistas coletivas e workshops de formação para os participantes começarão em 1o de abril, dia que termina com uma festa temática, à noite, no recém-inaugurado Dreams Macao Beach Punta Cana, primeiro hotel na zona de Macao, caracterizada por ter uma das melhores praias na região leste do país.

O programa inclui, além disso, a entrega de prêmios da "DATE Awards", especialmente concedidos às empresas do setor que se destacaram por sua contribuição à indústria turística local, assim como uma exibição do artesanato local da República Dominicana.

Para obter mais informações e saber mais sobre a inscrição e alternativas de participação, visite www.asonahores.com.

Sobre a ASONAHORES

A Associação dos Hotéis e Turismo da República Dominicana (ASONAHORES – Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana) é uma entidade sem fins lucrativos, que congrega todos os protagonistas da indústria turística do país. A associação realiza ações dirigidas a organismos públicos e privados, para impulsionar o desenvolvimento do turismo como um dos setores fundamentais da economia.

Contato e Informação: Para mais notícias e opiniões: Sheyly Viuque, diretora de marketing, sviuque@asonahores.com, www.asonahores.com, tel: + 1 (809) 308 4676. Os links da web, e-mails, números de telefone e cargos estavam corretos no momento da publicação, mas podem ter mudado desde então. Fevereiro 2020, Santo Domingo, República Dominicana.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1097241/Hard_Rock_Punta_Cana.jpg?p=original

FONTE ASONAHORES

