Aspire Academy y la FIFA inician la 8ª Cumbre Mundial con David Beckham y Wenger como invitados

Aspire Academy y la FIFA inician la 8ª Cumbre Mundial con invitados de alto nivel de la FIFA, David Beckham y Wenger

DOHA, Qatar, 4 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Aspire Academy ha iniciado su 8ª Cumbre Mundial en Doha, esta vez en colaboración con la FIFA, con una serie de invitados de alto nivel, entre los que se encuentran las leyendas del fútbol David Beckham y Arsène Wenger. La Cumbre Mundial, de dos días de duración, se celebra en el Centro de Rendimiento del Fútbol de Aspire Academy y reúne a los delegados para que compartan sus conocimientos, experiencias e investigaciones sobre el rendimiento y la ciencia del fútbol.

Aspire Academy and FIFA Kick Off the 8th Global Summit with high profile FIFA guests David Beckham and Wenger

Por segunda vez desde su creación en 2014, la Cumbre Mundial de Aspire Academy se celebra en persona en territorio nacional. A tan solo 48 días de que Qatar acoja la Copa del Mundo, esta es una edición especial con representantes de las 32 selecciones clasificadas para el Mundial, a los que se unirán más de 50 miembros de los Aspire in the World Fellows, entre los que se encuentran algunos de los mayores clubes del fútbol mundial, varias asociaciones nacionales de fútbol, así como ligas.

En sus comentarios de bienvenida, el Director General de Aspire Academy, Ivan Bravo, destacó la importancia del desarrollo de la juventud en el fútbol, afirmando que es uno de los pilares fundamentales para llegar a la cúspide de este deporte: la Copa del Mundo. Bravo señaló que la Cumbre se celebra en el Centro de Rendimiento del Fútbol, donde confluyen Aspire Academy y la Asociación de Fútbol de Qatar (QFA). "Estamos orgullosos de que ésta sea la sede de todas las selecciones nacionales de Qatar y un ejemplo de que el desarrollo de la juventud y los niveles más altos del fútbol trabajan juntos para garantizar la continuidad", añadió.

Bravo también invitó a la FIFA a convertirse en socio permanente de la Cumbre Mundial en sus futuras ediciones.

Arsène Wenger, Jefe Mundial de Desarrollo del Fútbol de la FIFA y ex entrenador del Arsenal, se hizo eco de los sentimientos de Bravo sobre la importancia del desarrollo de la juventud. "He visitado Aspire Academy en varias ocasiones y siempre me ha impresionado la calidad de las instalaciones y del entrenamiento aquí, así como la lógica que hay detrás", dijo. "Hay una correlación directa entre la educación y la formación de los jóvenes y el éxito de las selecciones nacionales absolutas", añadió.

Durante su clase magistral, Wenger destacó la importancia de la inteligencia futbolística y la importancia de analizar los datos para mejorar el juego. Wenger compartió consejos sobre cómo entender el juego y el movimiento del jugador.

Wenger también expuso el tema principal de la jornada: "Impactar con los datos". Explicó cómo los datos proporcionarán una experiencia mejorada en la próxima Copa del Mundo. "Habrá una aplicación para que los aficionados obtengan datos en tiempo real en el estadio, los medios de comunicación tendrán acceso a más estadísticas, al igual que todo el equipo", dijo.

La charla estelar del día contó con la participación del ex centrocampista de Argentina y del Manchester United, Juan Sebastián Verón, en una sesión de preguntas y respuestas en directo. Verón destacó el impacto de los datos en el fútbol y señaló que los clubes argentinos han comenzado a utilizarlos en los últimos tiempos. Afirmó que el análisis de datos puede ayudar a los jugadores e informar sobre sus estrategias, pero insistió en que la creatividad y la habilidad en el campo siempre serán la clave. Está seguro de que el Mundial de Qatar será un gran torneo. "La compactación del torneo es un gran beneficio para los equipos y los aficionados", dijo el Presidente del Club Estudiantes de La Plata.

Las sesiones del día concluyeron con una mesa redonda sobre "Cómo influir con los datos", en la que participaron analistas de las federaciones de fútbol croata, danesa, suiza y real belga, así como el FC Barcelona y el fisiólogo de fútbol de la Aspire Academy. Todos ellos reiteraron la idea de que, aunque los datos y el análisis son muy importantes, no pueden sustituir a la creatividad ni a la experiencia futbolística.

Acerca de Aspire Academy:

Desde que abrió sus puertas en 2004, Aspire Academy for Sports Excellence se ha convertido en una de las academias deportivas nacionales más importantes del mundo. Trabajando como parte de la Aspire Zone Foundation -un destino deportivo internacional-, Aspire Academy está en el centro de una revolución deportiva que se está produciendo en Qatar y en toda la región. La Academia está concibiendo, promoviendo y aplicando la excelencia en el entrenamiento deportivo y el desarrollo de atletas de élite que está permitiendo a toda una generación de atletas de Qatar con talento, disciplina y compromiso perseguir sus sueños deportivos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1913730/Aspire_summit.jpg

SOURCE Aspire Academy