Assan Alüminyum célèbre son 30e anniversaire avec son stand « Infinite Harmony With Nature »(harmonie infinie avec la nature) au salon Aluminium 2018

Assan Alüminyum, une filiale du groupe Kibar et l'un des tro is plus importants producteurs de feuilles d'aluminium en Europe, célèbre cette année le 30 e anniversaire de sa création. L'entreprise a reçu ses partenaires commerciaux lors du salon Aluminium 2018, le plus important salon professionnel du secteur de l'aluminium au monde, qui s'est déroulé du 9 au 11 octobre à Düsseldorf, et a accueilli près de 30 000 visiteurs. Les éléments décoratifs du stand soulignaient l'attention que porte l'entreprise au respect de l'environnement dans ses procédés, illustrant le slogan « Infinite Harmony with Nature » (une harmonie infinie avec la nature). Le rouleau d'aluminium semi-écologique « infinity » symbolisait le cycle perpétuel de l'aluminium, qui est 100 % recyclable et qui fournit une énergie renouvelable. Assan Alüminyum produit une énergie renouvelable depuis sa propre usine, à hauteur de sa consommation énergétique électrique. L'entreprise possède également un centre de recyclage intégré qui soutien sa stratégie durable.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/769557/Assan_Aluminyum_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/769558/Assan_Aluminyum.jpg )

Forte de 1 500 employés et d'une capacité annuelle en place de 300 000 tonnes, Assan Alüminyum offre ses rouleaux, feuilles, papiers d'aluminium et rouleaux peints dans de nombreux secteurs tels que l'emballage, la distribution, la construction, les consommables, le secteur automobile et le CVC. L'entreprise exporte des produits laminés plats en aluminium vers plus de 70 pays sur 4 continents, principalement en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord.

Assan Alüminyum a récemment fondé sa filiale à 100 % Kibar Americas, à Chicago, dont l'objectif est de servir ses clients nord-américains. L'entreprise étudie les opportunités de croissance sur le marché nord-américain. Göksal Güngör, directeur général d'Assan Alüminyum, et également président de la Global Aluminium Foil Rollers Initiative (GLAFRI), a déclaré : « Nous nous démarquons grâce à nos valeurs fondamentales que sont la fiabilité, la souplesse et l'innovation. Nous offrons à nos partenaires commerciaux des solutions sur mesure, en tant que partenaire de solutions localisées. Notre mot d'ordre est donc naturellement : Creating the Future Together (Créons l'avenir ensemble), puisque nos partenaires constituent un élément essentiel de notre équipe. »

Assan Alüminyum a installé deux nouvelles lignes de moulage et un tout nouveau laminoir au cours de l'année 2017. L'entreprise pourra désormais se tourner vers des produits à haute valeur ajoutée. Par ailleurs, elle prépare actuellement un projet d'investissement à grande échelle, constitué d'un laminoir à chaud et d'une unité de refroidissement direct, d'une valeur de 900 millions de dollars, et prévoit d'embaucher 650 salariés supplémentaires.

L'entreprise apporte un éclairage sur l'industrie, à travers une R&D forte. Grâce au savoir-faire de son centre de recherche, Assan Alüminyum souhaite renforcer sa position de pionnier à l'échelle mondiale dans les technologies de coulée continue.