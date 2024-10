Assan Alüminyum acquiert une centrale solaire pour renforcer ses efforts en matière de développement durable

ISTANBUL, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Assan Alüminyum, l'un des principaux producteurs mondiaux d'aluminium laminé à plat, a renforcé ses efforts en matière de développement durable avec l'acquisition d'une centrale solaire située à Karaman. L'installation, qui couvre une superficie de 11,37 hectares, a une capacité installée de production d'énergie propre de 10 MWp, ce qui marque une étape importante dans l'engagement de l'entreprise en faveur de la production d'énergie renouvelable et de la réduction des émissions de carbone.

Assan Alüminyum Solar Power Plant

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la feuille de route de décarbonisation récemment publiée par Assan Alüminyum, qui décrit l'objectif de l'entreprise d'atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici à 2050. Cette centrale solaire contribuera à la réalisation d'étapes clés de la feuille de route, en aidant à réduire l'empreinte carbone de l'entreprise en compensant ses émissions de marché de type Scope 2.

Göksal Güngör, directeur général d'Assan Alüminyum, a souligné l'importance des énergies renouvelables dans la stratégie de l'entreprise : "Avec cette centrale solaire, nous franchissons une nouvelle étape importante dans l'augmentation de notre portefeuille d'énergies renouvelables et la réduction de nos émissions de carbone. Notre mission est de "produire l'avenir sans le gaspiller" et cette acquisition reflète notre engagement à réduire notre intensité carbone, contribuant ainsi à l'économie circulaire."

Outre la nouvelle centrale solaire, Assan Alüminyum exploite déjà une installation hydroélectrique d'énergie renouvelable à Manavgat. Cette installation produit une quantité d'énergie propre proche de la consommation annuelle d'électricité de l'entreprise, soutenant ainsi ses objectifs de développement durable. En exploitant les sources d'énergie renouvelables et en produisant et achetant des certificats internationaux d'énergie renouvelable (I-REC), l'entreprise est en mesure de compenser entièrement ses émissions du champ d'application 2 basées sur le marché.

Dans le cadre de ses efforts de développement durable, Assan Alüminyum continue de mettre en œuvre des projets d'efficacité énergétique qui ont permis de réduire sa consommation de gaz naturel et d'électricité. Les activités et les processus de l'entreprise axés sur le développement durable ont été reconnus au niveau mondial, puisque l'entreprise a reçu le certificat de la norme de performance de l'Aluminium Stewardship Initiative (ASI) pour ses installations de production et de recyclage.

Les efforts de l'entreprise pour réduire son empreinte carbone ont également attiré un soutien financier. Assan Alüminyum a récemment obtenu un financement vert de 90 millions de dollars de la part de la Société financière internationale (SFI), ce qui en fait la première entreprise de son secteur à recevoir un prêt vert labellisé à 100 % pour le climat.

En s'engageant à respecter ses valeurs fondamentales de fiabilité, de flexibilité, d'innovation et de durabilité, Assan Alüminyum s'efforce de contribuer à la fois à l'économie et à l'environnement dans le cadre de ses efforts en faveur d'un avenir plus durable.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2544493/Assan_Aluminyum.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1088235/Assan_Aluminyum_Logo.jpg