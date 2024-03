Assan Aluminyum investit davantage dans les technologies durables

ISTANBUL, 4 mars 2024 /PRNewswire/ -- Assan Alüminyum, un important fabricant d'aluminium laminé plat, investit dans des technologies durables afin de réduire davantage son empreinte carbone, tout en augmentant sa capacité de production. L'entreprise a reçu un prêt vert de 90 millions de dollars de la SFI pour soutenir son programme d'investissement pluriannuel visant à favoriser une croissance durable.

Assan Aluminyum Production Facility

Assan Alüminyum, filiale du groupe Kibar, poursuit sa croissance durable grâce à un programme d'investissement pluriannuel. Le programme comprend une toute nouvelle ligne de laminage à froid écoénergétique, ainsi que de nouvelles lignes de coulée continue et des systèmes de filtration améliorés pour les lignes nouvelles et existantes. Grâce à ces investissements, la société vise à améliorer l'efficacité de la production grâce à la modernisation, à réduire son empreinte carbone en augmentant sa part de sources d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie et à stimuler sa consommation de déchets d'aluminium dans la production, et finalement d'augmenter sa capacité de production annuelle totale de 60 000 tonnes. À la fin du programme d'investissement, la société vise à avoir la plus haute capacité de coulée continue dans toute l'Europe et les Amériques.

Assan Alüminyum a reçu un prêt vert de 90 millions de dollars de la part de la SFI l'année dernière, qui soutient le programme d'investissement de la société pour permettre une croissance durable. La société a élaboré un cadre financier vert qui s'aligne sur les principes des prêts verts et des obligations vertes, avant de recevoir un financement vert. Ce cadre établit des objectifs distincts et mesurables tout en permettant à l'entreprise d'avoir accès à des outils de financement verts pour soutenir son expansion. Le financement de la SFI s'est parfaitement aligné sur le cadre financier vert d'Assan Alüminyum, constituant un investissement 100 % axé sur le climat.

Göksal Güngör, directeur général d'Assan Alüminyum, a déclaré : « Nous pensons que l'aluminium occupe une place particulière dans la transition vers un avenir plus durable. Par conséquent, malgré des conditions de marché difficiles, nous continuerons d'investir dans une expansion durable. La durabilité est l'une de nos valeurs fondamentales chez Assan Alüminyum, entre fiabilité, flexibilité et innovation. Nous sommes donc pleinement engagés à rendre nos projets d'avenir conformes aux principes mondiaux de durabilité et à notre devise de durabilité de "produire l'avenir, sans le gaspiller". Notre objectif est de montrer la voie en matière d'activités et d'initiatives axées sur la durabilité dans l'ensemble de notre industrie. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2347343/Assan_Aluminyum.jpg