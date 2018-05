Assemblée générale annuelle : le groupe Fraport continue de suivre la voie du succès

FRA/gk-rap - À l'occasion de l'Assemblée générale annuelle (AGA) de Fraport AG qui s'est tenue aujourd'hui (le 29 mai), le Dr Stefan Schulte, PDG du groupe, a présenté les résultats d'un exercice financier 2017 extrêmement positif (clos au 31 décembre). S'exprimant à propos des résultats commerciaux positifs du groupe, le Dr Schulte a déclaré : « Soutenus par une forte croissance du trafic, notre chiffre d'affaires et notre bénéfice ajusté ont tous deux atteints de nouveaux records. Nous avons atteint nos cibles entièrement et sommes en bonne position pour poursuivre cette tendance de croissance. » Le chiffre d'affaires du groupe a bondi de presque 13,5 % pour totaliser 2,93 milliards d'euros. La première consolidation des aéroports grecs de Fraport a apporté un montant significatif de 235 millions d'euros au chiffre d'affaires du groupe. Le léger déclin du bénéfice d'exploitation (BAIIDA) peut être attribué à des effets exceptionnels lors de l'exercice financier 2016 précédent. En particulier, le bénéfice solide de Fraport en 2016 avait été le résultat du paiement compensatoire reçu pour le projet de Manille et de la vente d'actions à Thalia Trading Ltd. Avec une correction de ces effets ponctuels, le BAIIDA a augmenté d'environ 18 % pour atteindre un peu plus d'1 milliard d'euros, tandis que le résultat ajusté (bénéfice net) du groupe a progressé de 21,6 % pour atteindre environ 360 millions d'euros.

Les activités internationales prennent de l'ampleur

Le segment des activités internationales de Fraport a apporté une contribution significative aux performances solides du groupe, en faisant passer sa part du bénéfice d'exploitation total de 24 % en 2016 à 32 % au cours de l'exercice financier 2017 (également après correction des effets spéciaux). Une hausse marquée du trafic de passagers dans tous les aéroports du groupe Fraport à l'échelle mondiale a provoqué la croissance de ce segment. Sur le long terme, la stratégie de Fraport est d'accroître encore davantage la part du bénéfice de ce segment. Avec la prise de contrôle opérationnel d'aéroports en Grèce et au Brésil, Fraport a atteint de nouvelles étapes importantes en développant son portefeuille international. Le Dr Schulte a commenté : « En renforçant de manière continue notre portefeuille international, nous saisissons des opportunités de croissance supplémentaires. En conséquence, nous donnons à notre société une présence commerciale encore plus forte et plus large, et par dessus tout, nous générons davantage de revenus. »

L'aéroport de Francfort enregistre une forte croissance

À l'aéroport de Francfort (FRA), qui abrite le siège de Fraport, le trafic de passagers a augmenté de 6,1 % avec un total de 64,5 millions de passagers en 2017. Cette tendance de croissance s'est poursuivie tout au long des quatre premiers mois de 2018, avec des nombres de passagers en hausse de 8,7 %. Cette forte croissance du trafic de passagers à FRA est attribuable, en particulier, aux opérateurs de réseau traditionnels - Lufthansa étant le moteur de croissance principal. Le PDG Schulte a ajouté : « L'aéroport de Francfort restera toujours une plateforme haut de gamme clairement axée sur la provision des meilleurs processus de transfert et d'une connectivité de classe mondiale. Afin de respecter cet engagement, les processus de contrôle des passagers dans les aéroports allemands doivent toutefois être rationalisés. Par rapport à l'Allemagne, d'autres plateformes aéroportuaires internationales bénéficient de processus plus efficaces et plus simples qui permettent de contrôler environ deux fois plus de passagers aux points de contrôle, dans le même laps de temps. Par conséquent, nous avons urgemment besoin que le ministère de l'Intérieur allemand prennent les décisions appropriées pour instaurer de nouveau des temps d'attente raisonnables aux points de contrôle de sécurité. »

Développement infrastructurel ciblé à FRA

Afin de répondre à la croissance attendue à long terme sur le marché de l'aviation, Fraport continue à faire avancer son développement infrastructurel ciblé. La construction du nouveau Terminal 3 de FRA se poursuit conformément au calendrier prévu. Fraport attend le permis de construire de la ville de Francfort pour la nouvelle Porte G, qui sera bâtie plus tôt qu'initialement prévu. Le Dr Stefan Schulte a expliqué : « Avec ces investissements, nous ouvrons un nouveau chapitre pour l'aéroport de Francfort. Nos investissements nous donneront l'assurance que, sur un marché de l'aviation en plein essor, nous serons en mesure de fournir les capacités nécessaires aux compagnies aériennes aujourd'hui et à l'avenir. »

Perspectives confirmées pour 2018

En se basant sur les performances positives de l'exercice à ce jour, Fraport maintient ses prévisions pour l'exercice financier 2018 entier. Le trafic de passagers à FRA devrait atteindre entre 67 millions et 68,5 millions de passagers, soit une augmentation de plus de 6 %. D'après les prévisions de Fraport, le chiffre d'affaires du groupe devrait atteindre environ 3,1 milliards d'euros (après correction des effets de la norme IFRIC 12). Le BAIIDA du groupe devrait se situer entre 1 080 millions et 1 110 millions d'euros, tandis que le BAII devrait être compris entre environ 690 millions et 720 millions d'euros. Le résultat du groupe devrait lui aussi augmenter considérablement pour se situer entre environ 400 millions et 430 millions d'euros. À l'occasion de l'assemblée générale annuelle, le conseil de direction et le conseil de surveillance proposeront un dividende de 1,50 € par action pour l'exercice financier 2017, soit le même montant que lors de l'exercice précédent. Fraport prévoit d'augmenter le dividende pour l'exercice financier 2018.

