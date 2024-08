ASSEMBLY DEVIENT LE PARTENAIRE MEDIA MONDIAL DE LA LICORNE TECHNOLOGIQUE PIPEDRIVE

Assembly prendra en charge la marque et les médias de performance de Pipedrive à l'échelle mondiale, les marchés clés étant le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis, le Brésil et l'Australie, alors qu'elle continue d'étendre son empreinte client mondiale. En capitalisant sur un moteur d'IA intelligent sur mesure, l'agence emploiera des stratégies évolutives et personnalisables pour stimuler la croissance de Pipedrive.

L'objectif principal de la mission était d'améliorer l'efficacité des efforts médiatiques de Pipedrive. Assembly a développé une approche intégrée qui permet à Pipedrive de maximiser l'efficacité de ses campagnes marketing et média grâce à une utilisation innovante des données et de la transformation numérique, tout en poursuivant sa mission d'être le premier CRM de vente basé sur l'IA pour les petites entreprises.

Assembly s'engage à soutenir la mission de Pipedrive pour aider plus de petites entreprises à se développer dans le monde.

Dominic Allon, PDG de Pipedrive, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Assembly pour notre prochain chapitre, alors que nous continuons à développer notre marque et à accélérer notre croissance. Assembly possède une fantastique combinaison de créativité et de dynamisme commercial, le tout porté par un savoir-faire technologique éprouvé. Je suis convaincu que ce nouveau partenariat nous permettra de poursuivre notre mission, qui est d'aider les petites entreprises à se développer. »

Matt Adams, directeur général d'Assembly Europe, a déclaré : « Il s'agit d'un client qui a de l'ambition, de la vitesse et de l'innovation à revendre - exactement la marque et l'équipe avec lesquelles nous travaillons le mieux. Grâce à l'utilisation de technologies avancées, au ciblage de l'audience et à la planification basée sur l'IA, nous espérons trouver le changement de jeu qui stimulera leur croissance »

Assembly s'associera à l'agence créative DEPT pour les prochaines campagnes de marque de Pipedrive et d'autres capacités du réseau parent d'Assembly, Stagwell (NASDAQ : STGW), seront également exploitées dans les mois à venir, comme les spécialistes de la linguistique de performance Locaria et la place de marché B2B Multiview.

Avec le soutien de la société d'investissement internationale Vista Equity Partners et l'appui de sa forte communauté de PME, Pipedrive s'engage à repousser les limites de ce qu'un CRM simple d'utilisation mais efficace peut accomplir, en aidant les petites entreprises à remporter plus de contrats. Le CRM commercial puissant et intuitif de Pipedrive est conçu principalement pour aider les équipes de vente à gérer les pistes et les contrats, à suivre la communication et à automatiser les processus de vente. Récemment, l'entreprise a lancé Pipedrive AI, une large gamme d'outils d'intelligence artificielle qui aident les équipes à travailler plus intelligemment et plus rapidement.

Le processus a été assisté tout au long par Tuffon Hall Consultancy.

À PROPOS DE PIPEDRIVE

Fondé en 2010, Pipedrive est le CRM de vente simple et efficace qui stimule la croissance des petites entreprises. Aujourd'hui, Pipedrive est utilisé par les équipes commerciales de plus de 100 000 entreprises dans le monde. Pipedrive a son siège à New York et des bureaux en Europe et aux États-Unis. L'entreprise est soutenue par son actionnaire majoritaire Vista Equity Partners ainsi que par Bessemer Venture Partners, Insight Partners, Atomico et DTCP. Pour en savoir plus, consultez le site www.pipedrive.com.

À PROPOS D'ASSEMBLY EUROPE

Assembly est une agence média omnicanale mondiale de premier plan qui opère à partir de 26 bureaux dans le monde. Notre siège européen à Londres fonctionne comme un centre régional dynamique, avec une présence à Paris, Milan, Amsterdam, Hambourg, Varsovie, Barcelone, Madrid et Tel Aviv. Avec une équipe de plus de 400 experts spécialisés dans la stratégie omni-canal, la performance des marques et du numérique, le commerce électronique, la science des données et le développement durable, nous nous engageons à trouver le changement qui stimule la croissance des grandes marques mondiales. En tant que partenaire stratégique de confiance, nos collaborations se sont principalement concentrées sur des marques de renom dans les domaines du luxe, de la mode, de la beauté, de la vente au détail et de la technologie. Assembly a l'honneur d'être l'un des rares lauréats du prestigieux prix Google Premier Partner of the Year 2023. Notre travail est alimenté par notre solution technologique interne exclusive, STAGE, et soutenu par notre base de talents mondiale de plus de 2600 professionnels. Assembly est fière d'être membre de Stagwell, le réseau de challengers créé pour transformer le marketing. Pour plus d'informations, consultez le site assemblyglobal.com.

