ASSEMBLY OUVRE UNE DIVISION MÉDIAS EN POLOGNE ET ACCROÎT SES CAPACITÉS RÉGIONALES

Natalia Plawgo a été promue au poste d'associée directrice de la division Médias, elle supervisera l'offre dans la région.

VARSOVIE, Pologne, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Assembly, une agence média omnicanale mondiale qui fait partie de Stagwell (STGW), a annoncé de nouveaux investissements dans ses opérations polonaises avec le lancement d'une nouvelle division Médias. Cette nouvelle division renforcera les services intégrés de médias et de commerce numérique d'Assembly en Europe centrale et orientale, ce qui permettra à l'agence de répondre à la demande croissante de ses clients pour une offre de médias complète offrant des expériences omnicanales plus connectées qui stimulent la performance des marques et une croissance mesurable.

Natalia headshot

La division Médias sera dirigée par Natalia Plawgo, qui a été promue associée directrice, après avoir été responsable des médias pour l'Europe centrale et orientale au sein de la plateforme polonaise d'Assembly. En partenariat avec Matt Adams, directeur général pour l'Europe, Mme Plawgo s'efforcera d'amplifier les capacités médiatiques d'Assembly dans la région en combinant une expertise locale, une échelle mondiale et des technologies d'IA de pointe.

« Je suis honorée de diriger nos efforts en Pologne et d'étendre notre offre médiatique sur un marché dynamique comme celui de l'Europe centrale et orientale. Nous y voyons un potentiel énorme, et nos connaissances et notre expérience nous permettront de proposer des stratégies médiatiques uniques et efficaces à de nouveaux clients », déclare Natalia Plawgo.

Matt Adams, directeur général d'Assembly Europe, ajoute : « Le marché polonais des médias est prêt pour le changement et les clients recherchent des solutions plus rapides et plus efficaces. En lançant une division Médias en Pologne, nous combinons la force de nos services de commerce numérique, les meilleurs de leur catégorie, avec l'activité médias qui connaît la croissance la plus rapide dans la région. Notre objectif est de fournir à nos clients un guichet unique pour les médias et les stratégies de commerce numérique qui alimentent la croissance. »

Dans le cadre de cette expansion, Assembly continuera à s'appuyer sur le succès d'initiatives récentes, notamment l'intégration de Brand New Galaxy dans ses opérations. Cette évolution a renforcé la base de talents et de clients d'Assembly, en ajoutant 400 experts en commerce numérique et des marques mondiales de premier plan comme Lindt, Mashreq et Ceer, respectivement, en plus des partenariats existants avec Lenovo, Estee Lauder et Fossil Group. Des campagnes récentes, telles que la campagne Effie primée pour Motorola et le travail primé au Cannes Lions pour Mastercard, mettent en évidence la capacité de l'agence à fournir des stratégies percutantes et axées sur les résultats.

L'investissement continu d'Assembly en Pologne souligne son engagement à long terme sur le marché de l'Europe centrale et orientale. En réunissant un réseau mondial de 2300 personnes, Assembly est bien placé pour offrir à ses clients l'innovation et l'agilité d'une start-up technologique soutenue par les ressources d'une organisation milliardaire.

« Nous disposons de la meilleure agence de commerce numérique de la région et, grâce à l'élargissement de notre offre médiatique, nous continuerons à établir la norme d'excellence », déclare M. Adams. « Nos clients bénéficieront d'une approche globale intégrant échelle mondiale et expertise locale, ce qui leur permettra de garder une longueur d'avance sur la concurrence dans un marché en constante évolution. »

A PROPOS D'ASSEMBLY

Assembly est une agence média omnicanale mondiale de premier plan qui mêle les données, les talents et la technologie pour catalyser la croissance des marques les plus estimées au monde. Notre approche holistique associe des récits de marque convaincants à un ensemble complet de capacités médiatiques mondiales, ce qui permet d'améliorer les performances et de favoriser une expansion commerciale importante. Nos initiatives s'appuient sur STAGE, notre système d'exploitation exclusif, et sont mises en œuvre par une équipe internationale dévouée, composée de plus de 2 300 professionnels répartis dans 35 bureaux à travers le monde. Engagée dans une action déterminée, Assembly est à l'avant-garde de l'impact social et environnemental dans le domaine des agences. En tant que membre de Stagwell, le réseau challenger conçu pour révolutionner le marketing, Assembly continue d'établir de nouvelles normes d'excellence. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site assemblyglobal.com.

Contact RP

Mariana Delacqua

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2517792/Assembly_Natalia_Plawgo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2430305/assembly_logo.jpg