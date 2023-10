Associações brasileiras de alimentos e bebidas se unem na campanha #CarrinhoLivre

Movimento busca conscientizar sobre possíveis impactos da reforma tributária na conta do supermercado e na liberdade de escolha individual dos brasileiros, e convida a todos a assinar petição

SÃO PAULO, 31 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Favoráveis à reforma tributária, a ABIR (Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcóolicas), ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos), Abimapi (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados) e Abicab (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas) lançam, nesta quinta-feira (19), a campanha "#CarrinhoLivre: por uma reforma tributária que respeite a sua liberdade de escolha". Com o objetivo de ampliar a participação da população na discussão sobre a reforma, destacando a importância de se ter mais informações sobre possíveis impactos no orçamento das famílias, o movimento surge do compromisso das associações com o diálogo e a transparência com governos e a sociedade.

A maior expectativa em torno da reforma tributária no Brasil é de que ela vá atender a um desejo em comum de toda a população: realmente simplificar os impostos. Toda a indústria concorda que o equilíbrio fiscal é necessário para o crescimento sustentável do país, o que inclui a segurança jurídica. No entanto, é importante ter atenção aos detalhes do projeto, porque o impacto de novas medidas poderá afetar várias áreas da vida da população, inclusive sua liberdade de escolha e decisões de compra no supermercado. A #CarrinhoLivre busca a conscientização, ao garantir mais informação para que cada um possa tomar decisões sobre que produtos consumir, sem aumento da carga tributária.

"Apoiamos a reforma tributária sim. Há muito tempo, este é o desejo da população e da classe empresarial. Mas é fundamental que ela preserve a liberdade de escolha dos brasileiros e não aumente a carga tributária sobre alimentos e bebidas. Afinal, este setor já possui uma das cargas mais altas da América Latina. Além disso, um aumento de preços nos carrinhos de supermercado poderia impactar as vendas, e consequentemente, os empregos de milhões de funcionários dos mais diversos setores da cadeia produtiva, como trabalhadores do campo, indústria, restaurantes, lanchonetes e lojas de bairro; além, é claro, do bolso de todos os brasileiros", afirma Victor Bicca, presidente da ABIR.

Segundo dados da ABIA, as indústrias de alimentos e bebidas processam 58% de toda a produção agropecuária do País e representam o maior setor da indústria de transformação brasileira. É também o maior gerador de empregos, com 1,9 milhão de postos diretos de trabalho, em mais de 38 mil empresas. Se levarmos em conta toda a cadeia, do campo ao varejo, estamos falando de um setor que movimenta 19,5 milhões de empregos no total. Ou seja, é importante ter em consideração que o aumento da tributação para o segmento pode não ser eficaz, podendo também ter efeitos adversos na economia e na arrecadação de impostos, como a redução no valor bruto de produção, a diminuição no valor adicionado à economia (PIB), a redução de postos de trabalho e massa salarial, e a diminuição na arrecadação total de impostos diretos sobre a produção.

A campanha #CarrinhoLivre possui um hub de conteúdo (www.carrinholivre.com) que oferece informações relevantes sobre o tema, explicando de maneira educativa e acessível o impacto da reforma tributária, seja na sua liberdade de escolha, seja no seu bolso. O site será alimentado constantemente com artigos de especialistas das mais diversas áreas, como economia; direito tributário e nutrição, trazendo visibilidade sobre as implicações de um aumento da taxação do setor. Além disso, o hub apresenta uma petição popular com o intuito de dar voz, unir e fortalecer a sociedade brasileira para que possa manifestar sua vontade individual.

Carrinho Livre é uma campanha liderada pelas principais indústrias de alimentos e bebidas do Brasil: ABIR (Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcóolicas), ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos), Abimapi (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados) e Abicab (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas). Seu objetivo é conscientizar a sociedade brasileira sobre a reforma tributária e amplificar o debate sobre o tema.

