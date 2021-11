Associates of Cape Cod Inc. annonce la libération de son millionième crabe fer à cheval dans le cadre de son projet de durabilité des espèces

Dans le but de maintenir la plus grande biodiversité possible, le projet de durabilité des espèces de l'ACC s'approvisionne en œufs et gamètes de NAHSC exclusivement auprès de crabes destinés à être utilisés comme appâts par l'industrie de la pêche. Sans blesser le crabe, le personnel de l'ACC prélève les cellules reproductrices, les féconde in vitro , puis les cultive pour obtenir des crabes juvéniles, le tout dans le système d'aquaculture innovant et en attente de brevet de l'ACC, dans ses installations de Falmouth, Massachusetts. Une fois que les crabes ont atteint les premier et deuxième stades (de la taille d'un petit ongle), les juvéniles sont relâchés dans la nature dans un environnement où ils peuvent immédiatement se terrer en sécurité.

« Notre projet de durabilité du crabe fer à cheval est important pour l'entreprise et les autres parties prenantes des écosystèmes touchés », a noté le Dr A.J. Meuse, président et PDG d'ACC. « Ce projet s'aligne étroitement sur nos plans généraux visant à minimiser notre impact sur les populations de NAHSC et nous a donné l'occasion de développer une toute nouvelle technologie de système d'aquaculture spécialement conçue pour favoriser la croissance des crabes fer à cheval. Les régulateurs locaux ont soutenu notre mission et ont accordé à l'ACC un permis d'aquaculture de classe 1, type 4, qui nous a permis de faire de ce programme une réalité. »

« L'élevage et le relâchement de plus d'un million de crabes fer à cheval dans les écosystèmes locaux devraient se poursuivre et avoir un impact mesurable et positif sur les populations de crabes pour les années à venir », a déclaré Brett Hoffmeister, directeur de production LAL, ACC et auteur du système d'aquaculture en attente de brevet. « En tant que chef d'équipe, cette incroyable réalisation n'aurait pas été possible sans le travail acharné et le dévouement des employés d'ACC qui composent notre équipe de durabilité des espèces de crabes fer à cheval. Nous sommes impatients de voir l'impact que notre programme aura sur notre écosystème aquatique local et nous apprécions la vision de notre entreprise propriétaire qui soutient pleinement nos efforts. » M. Hoffmeister a également déclaré que la décision d'ACC de fournir gratuitement ces systèmes d'aquaculture hautement spécialisés à des universitaires qualifiés en Asie pour soutenir le rétablissement de la population de Tachypleus montre la volonté de l'entreprise d'avoir un impact mondial.

ACC pense que son projet de durabilité du crabe fer à cheval, qui a connu un succès incroyable, est le premier à avoir un impact de cette ampleur par un fournisseur de produits de lysat d'amébocyte de Limulus (LAL). Depuis 2011, en tant qu'organisation, ACC a démontré son engagement envers l'environnement et l'utilisation réfléchie des ressources par le biais d'autres initiatives opérationnelles telles que des programmes de réduction et de réutilisation des eaux usées, des pratiques de recyclage des emballages et l'introduction de colles à base d'eau et d'encres végétales écologiques pour l'impression.

À propos d'Associates of Cape Cod Inc - A Seikagaku Group Company

Spécialisé dans les technologies de réactifs chromogènes et turbidimétriques, Associates of Cape Cod, Inc. (ACC) est un leader mondial dans le domaine des produits et services de détection des endotoxines et des (1,3)-ß-D-glucanes depuis près de 50 ans. ACC a été le pionnier de la méthodologie moderne de test LAL et la première entreprise américaine autorisée par la FDA à fabriquer des réactifs LAL. ACC est aujourd'hui reconnu comme un leader international dans la détection des endotoxines. Rendez-vous sur www.acciusa.com pour plus d'informations.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Vann Jones – directeur principal du marketing

Associates of Cape Cod, Inc.

East Falmouth, MA 02536

USA

Téléphone : 888-395-2221

[email protected]

www.acciusa.com

Video : https://www.youtube.com/watch?v=W36W2HxKT8I

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1223081/Associates_of_Cape_Cod_Inc_Logo.jpg

Related Links

http://www.acciusa.com



SOURCE Associates of Cape Cod Inc.