Association de la bioénergie (BBE) : Des experts de l'énergie, de la mobilité et des carburants de transport se réunissent à la conférence internationale pour la mobilité renouvelable, « Fuels of the Future 2021 »

BERLIN, 14 décembre 2020 /PRNewswire/ -- La prochaine conférence « Fuels of the Future », qui se tiendra en ligne du 18 au 22 janvier 2021, est l'événement clé mondial si vous voulez être au courant des discussions actuelles et du futur programme de transition en matière d'énergie et de mobilité. Comme les années précédentes, la conférence fournira des informations importantes sur les sujets liés à la mobilité renouvelable et aux biocarburants.

De nombreux pays se trouvent actuellement dans la phase décisive de la mise en œuvre de nouveaux concepts de mobilité qui doivent lutter contre le changement climatique, tout en répondant aux impératifs du développement urbain et de la durabilité. Des dirigeants politiques, des scientifiques et des acteurs industriels se réuniront lors de cette conférence internationale pour discuter de la politique actuelle en matière de transport et d'énergie et des défis futurs dans ce domaine. Les carburants renouvelables jouent un rôle majeur dans cette discussion, notamment à la lumière du commerce mondial des matières premières et du large éventail de stratégies nationales en matière de biocarburants.

La conférence invite donc des experts de l'industrie, des scientifiques et des consultants, ainsi que des représentants d'ONG et de gouvernements du monde entier à un débat en ligne. Au cours des cinq jours de conférence, du 18 au 22 janvier 2021, 15 sessions avec plus de 60 intervenants seront suivies par des participants du secteur des biocarburants, ainsi que des représentants de l'industrie des huiles minérales, de l'automobile et de la chimie, du secteur de la logistique et des transports, des fonctionnaires et des scientifiques. Les sessions couvriront un large éventail de sujets, notamment l'innovation en matière de biodiesel et de bioéthanol, la législation européenne et nationale, la durabilité, les biocarburants dans le transport maritime et aérien, les carburants de substitution avancés, par exemple les e-fuels, les carburants à base de biométhane, ainsi que les perspectives technologiques et commerciales.

Chaque jour, trois sessions consécutives en ligne (avec interprétation simultanée en anglais et en allemand) commenceront le matin et se termineront l'après-midi, heure de Berlin (CET). Les orateurs présenteront leurs toutes dernières découvertes, suivies d'une séance de questions-réponses. Le canal de discussion de la conférence offre une opportunité de réseautage et de contacts d'affaires. Vous trouverez le programme détaillé, les profils des intervenants, les présentations par 40 partenaires de la conférence, et des informations générales sur les cinq associations d'accueil qui ont organisé la conférence sur www.fuels-of-the-future.com/en .

Les billets de la conférence, y compris les réductions pour les représentants des gouvernements et les étudiants, ainsi que l'accès gratuit pour la presse, sont disponibles sur le site www.fuels-of-the-future.com/en/registration .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1372880/Fuels_of_the_Future_Logo.jpg

SOURCE German Bioenergy Association (BBE)