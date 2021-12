Association de la bioénergie (BBE) : Législations sur le Green Deal de l'UE, le Fit-for-55 et le climat : Comment les experts internationaux en matière d'énergie, de transport et de carburants façonnent l'avenir de la mobilité

La Commission européenne (Green Deal for Europe, Fit-for-55), ses États membres et de nombreux autres pays se trouvent actuellement dans la phase décisive de mise en œuvre de nouveaux concepts de mobilité qui doivent faire face au changement climatique tout en répondant à la dynamique du développement urbain et en s'efforçant d'obtenir l'acceptation sociale et la durabilité. Par conséquent, les politiciens, les scientifiques et les acteurs de l'industrie sont invités à se réunir lors de cette conférence pour discuter de la politique des transports et de l'énergie aujourd'hui et des défis futurs. Les carburants renouvelables jouent un rôle majeur dans cette discussion, notamment à la lumière du commerce mondial des matières premières et du large éventail de stratégies nationales en matière de biocarburants.

Groupes cibles et thèmes de discussion

La conférence invite donc des experts du secteur, des scientifiques et des consultants, ainsi que des représentants d'ONG et de gouvernements du monde entier à un débat en ligne. Au cours des cinq jours de conférence, 15 sessions avec plus de 80 intervenants seront suivies par des participants de l'industrie des biocarburants aux côtés de représentants de l'industrie des huiles minérales, de l'industrie automobile et chimique, du secteur de la logistique et du transport, de fonctionnaires, de médias et de chercheurs. Les sessions couvriront un large éventail de sujets, notamment l'innovation en matière de biodiesel et de bioéthanol, la réglementation européenne et la législation nationale, la durabilité, les biocarburants dans le transport maritime et aérien, les carburants alternatifs avancés, par exemple les carburants électroniques, les carburants à base de biométhane, ainsi que les perspectives technologiques et commerciales.

Plateforme événementielle interactive

Chaque jour, trois sessions consécutives en ligne (avec interprétation simultanée en anglais et en allemand) commenceront le matin et se termineront l'après-midi, heure de Berlin (CET). Les orateurs présenteront leurs toutes dernières découvertes, suivies d'une séance de questions-réponses. Le canal de discussion de la conférence offre une opportunité de réseautage et de contacts d'affaires. Vous trouverez l'ordre du jour détaillé, les profils des intervenants, les présentations des 70 partenaires de la conférence et des informations générales sur les cinq associations hôtes qui ont organisé la conférence à l'adresse www.fuels-of-the-future.com/en .

Les billets pour la conférence, y compris les réductions pour les représentants du gouvernement et les étudiants ainsi que l'accès gratuit pour la presse, sont disponibles sur www.fuels-of-the-future.com/2022registration .

