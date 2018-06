Association européenne d'hématologie : point sur la thérapie bb2121 prometteuse pour les patients atteints d'un myélome multiple récidivant ou réfractaire lourdement prétraité

La thérapie bb2121 par lymphocytes T porteurs de CAR anti-BCMA a montré une activité substantielle chez les patients lourdement prétraités atteints d'un myélome multiple (MM). Les derniers résultats pour 43 patients après cinq mois supplémentaires de suivi montrent que la bb2121 reste généralement bien tolérée tout en induisant une réponse profonde et durable chez les patients présentant un MM avancé. La survie moyenne sans aggravation pour 18 patients traités avec des doses actives dans la cohorte avec augmentation de dose était de 11,8 mois et un TRO de 96 % a été signalé chez 22 patients traités avec >150 × 106 lymphocytes T porteurs de CAR. En outre, un taux sans précédent de maladie résiduelle négative a été observé, avec 100 % des 16 sujets répondants évaluables présentant une maladie résiduelle négative. Une activité comparable a été observée chez les patients atteints d'un myélome sous-exprimant (< 50 %) et surexprimant (≥ 50 %) l'antigène de maturation des lymphocytes B (TRO de 100 et 91 % respectivement). Les résultats de cette étude en cours influent sur l'essai crucial de la phase II globale (KarMMaTM) pour les patients atteints d'un myélome multiple récidivant ou réfractaire, essai pour lequel les inscriptions sont ouvertes en Amérique du Nord et en Europe.

Présentateur : Dr Jesús Berdeja

Affiliation : Sarah Cannon Research Institute and Tennessee Oncology, Nashville, TN, États-Unis

Thème : THÉRAPIE BB2121 PAR LYMPHOCYTES T PORTEURS DE CAR ANTI-BCMA CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS D'UN MYÉLOME MULTIPLE RÉCIDIVANT OU RÉFRACTAIRE : DERNIERS RÉSULTATS D'UNE ÉTUDE DE PHASE I MULTICENTRIQUE

Le rapport S138 sera présenté par Jesús Berdeja le vendredi 15 juin, de 12 heures 30 à 12 heures 45 dans la salle A8.

À propos du congrès annuel de l'association européenne d'hématologie

Chaque année en juin, l'AEH organise un congrès dans une grande ville européenne. Après cinq ans, le congrès revient à Stockholm. Il est destiné aux professionnels de santé travaillant dans le domaine de l'hématologie ou s'y intéressant.

Les thèmes du programme scientifique vont de la physiologie et du développement des cellules souches au traitement de la leucémie et du lymphome ; aux troubles des globules rouges et blancs, et des plaquettes ; à l'hémophilie, au myélome, à la thrombose et aux troubles de saignement, ainsi qu'à la transfusion et à la greffe de cellules souches.

