Association européenne d'hématologie : répondre aux besoins non satisfaits de l'un des types de lymphomes les plus répandus : simple comme C-A-M

Le polatuzumab vedotin est un conjugué anticorps-médicament (CAM) qui cible CD79b, une protéine exprimée dans le LDGCB. Le polatuzumab vedotin, combiné à l'agent de chimiothérapie bendamustine et à l'anticorps monoclonal rituximab (pola-BR), entraîne une amélioration de la réponse au traitement et réduit le risque de progression de la maladie et de décès chez les patients atteints de LDGCB récurrent/réfractaire (R/R) par rapport au traitement avec la combinaison BR seule. À la fin du traitement, 40 % des patients recevant la combinaison pola-BR ont obtenu une réponse complète, contre 15 % des patients traités par la combinaison BR. Par ailleurs, le taux de survie sans progression médian a triplé (6,7 contre 2,0 mois, HR 0,31), et le taux de survie global a plus que doublé (11,8 contre 4,7 mois, HR 0,35) chez les patients traités par pola-BR plutôt que BR seul.

Au vu de ces résultats, le polatuzumab vedotin s'est vu décerner la désignation de thérapie innovante (« breakthrough therapy ») par la Food and Drug Administration des États-Unis et la désignation PRIME (médicament prioritaire) par l'Agence européenne des médicaments pour le traitement du LDGCB R/R.

Présentatrice : Dre Laurie H. Sehn

Affiliation : BC Cancer Agency, Vancouver, Canada

Sujet : L'AJOUT DU POLATUZUMAB VEDOTIN (POLA) AU TRAITEMENT PAR BENDAMUSTINE ET RITUXIMAB (BR) AMÉLIORE LA SURVIE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE LDGCB RÉCURRENT/RÉFRACTAIRE : RÉSULTATS D'UNE ÉTUDE CLINIQUE DE PHASE 2

L'abstract S802 sera présenté par Laurie H. Sehn le samedi 16 juin de 12 h 15 à 12 h 30 dans la salle A1.

À propos du Congrès annuel de l'AEH

Chaque année au mois de juin, l'AEH organise son Congrès annuel dans une grande ville européenne. Cinq ans plus tard, le Congrès revient à Stockholm. Le Congrès est destiné aux professionnels de la santé qui travaillent ou sont intéressés par le domaine de l'hématologie.

Les sujets du programme scientifique vont de la physiologie et du développement des cellules souches à la leucémie, en passant par les lymphomes, le diagnostic et le traitement, les globules rouges, les troubles des globules blancs et des plaquettes, l'hémophilie et le myélome, la thrombose et les troubles hémorragiques, ainsi que la transfusion et la transplantation de cellules souches.

